Brazilië viert nog eens feest: ‘Goddelijke Kanaries’ kloppen Peru en winnen Copa América ODBS

08 juli 2019

00u00 6 Copa América Brazilië heeft zich opnieuw verzoend met zijn ‘Seleçao’. De elf van Tite -hij mag nu vast en zeker aanblijven als coach- wonnen de finale van de Copa América in Maracanã met 3-1 van Peru. Paolo Guerrero leek er met een penalty (1-1) nog een spannende clash van te maken, maar nog voor de pauze zette Gabriel Jesus Brazilië weer op voorsprong. Feest in Rio en Brazilië.

Voor de vijfde keer dat Brazilië de Copa América organiseert, wint het die ook. Maar deze was waarschijnlijk de hoogstnodige. Na WK-blamages in eigen land tegen Duitsland (1-7) en in mindere mate tegen de Rode Duivels, weenden de carioca’s. Maar voor het eerst sinds 2007, de laatste keer dat ze de Copa América wonnen, mogen de ‘Goddelijke Kanaries’ weer een cup in de lucht steken. Eindelijk.

De Seleçao, zonder het gekwetste probleemkind Neymar, kwam traag op gang in de Zuid-Amerikaanse landencompetitie. Maar ze stonden er op de momenten dat het moest. In de halve finale tegen Argentinië (2-0), vanavond tegen Peru. Techniek in combinatie met inzet. Zoals de manier waarop Firmino de opener inluidde. Een tackle toen Peru uitverdedigde, waarna Gabriel Jesus aan het toveren ging op rechts. Zijn voorzet belandde bij de vrijstaande linkerflank Everton: 1-0. Na hands van Thiago Silva kwam Peru vlak voor rusten op gelijke hoogte, de enige goal die Liverpool-goalie Alisson op deze Copa moest incasseren. En enkele minuten later trof Jesus raak. Zo leek deze Copa América het toernooi te worden van de aanvaller van Manchester City (ook tegen Argentinië was hij machtig), tot een domme tweede gele kaart na de pauze roet in het eten gooide. Woedend en huilend naar de kant.

Maar Peru kon nooit profiteren van de man meer-situatie en slikte in de slotfase nog een derde tegengoal. Ook Brazilië kreeg op zijn beurt een strafschop, omgezet door de ingevallen Everton-aanvaller Richarlison. Brazilië won het toernooi voor de negende keer. Peru maakte na titels uit 1939 en 1975 jacht op zijn derde triomf. Tevergeefs. Geklopt in het hol van de leeuw.