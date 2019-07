Brazilië viert nog eens feest: ‘Goddelijke Kanaries’ kloppen Peru en winnen Copa América ODBS

08 juli 2019

00u00 0 Copa América Brazilië heeft zich opnieuw verzoend met zijn ‘Seleçao. De elf van Tite -hij mag nu vast en zeker aanblijven als coach- wonnen de finale van de Copa América in Maracanã met 3-1 van Peru. Paolo Guerrero leek er met een benutte penalty (1-1) nog een spannende van te maken, maar nog voor de pauze zette Gabriel Jesus Brazilië weer op voorsprong. Feest in Rio en Brazilië.

Voor de vijfde keer dat Brazilië de Copa América organiseert, wint het die ook. Maar deze was waarschijnlijk de hoogstnodige. Na WK-blamages in eigen land tegen Duitsland (1-7) en in mindere mate tegen de Rode Duivels, weenden de carioca’s. Maar voor het eerst sinds 2007, de laatste keer dat ze de Copa América wonnen, mogen de Kanaries weer een cup in de lucht steken. (dadelijk meer)