Brazilianen klaar voor bravourestuk: "Real moet maar bewijzen dat het favoriet is" Glenn Van Snick

14u45

Bron: Marca, NOS 0 AFP Buitenlands Voetbal Everton Soares , Lucas Barrios en Luan . Zorgen zij straks voor een stunt van formaat in de finale van het wereldkampioenschap voor clubs? De smaakmakers van het Braziliaanse Grêmio nemen het op tegen het sterrenensemble van Real Madrid, maar geven zich niet op voorhand gewonnen. "Wij staan voor de grootste wedstrijd uit ons leven."

Het Spaanse 'Marca' haalde de drie topspelers van de winnaar van de Copa Libertadores voor de microfoon. Het drietal is ervan overtuigend dat ze vanavond een schok in de voetbalwereld kunnen teweegbrengen. Real Madrid mag dan wel de Champions League tweemaal op een rij gewonnen hebben én titelverdediger zijn van het WK voor clubs, een figurantenrol wil Grêmio allerminst spelen.

"We zijn een hecht team dat altijd klaar staat om te strijden en een verloren bal onmiddellijk te recupereren", vertelt de 33-jarige Lucas Barrios, in een verleden aan het kanon bij Borussia Dortmund. "Dat is meteen ook de sleutel voor het duel tegen Real Madrid. We moeten hoog druk zetten zodat ze zich niet op hun gemak voelen. Veroveren we de bal, gaan we direct voor de tegenaanval", doet de goalgetter -hij scoorde zes stuks in de Copa Libertadores- het tactisch plannetje uit de doeken.

REUTERS Lucas Barrios.

Toch beseft hij dat dat de Real-defensie tot de absolute top behoort. "Ze hebben Sergio Ramos en Raphael Varane. Twee topverdedigers. Maar mijn idool is toch Cristiano Ronaldo. Hoe kan je hem nu niet kiezen? Hij staat er altijd op de grote momenten. Maar ik koester hoop. Wij staan voor de belangrijkste match uit ons leven, voor onze tegenstander is dat absoluut niet het geval."

Photo News Everton.

90 minuten lang vechten

Everton, met een doelpunt in de verlengingen de Braziliaanse held in de halve finale, treedt zijn ploegmaat bij. "We moeten op zijn minst geloven dat we Real pijn kunnen doen." En ook die andere topper, Luan, zal zijn vel duur verkopen. "Die trofee grijpen door een van de beste clubs ter wereld te verslaan zou een ongelofelijk gevoel oproepen", aldus het dribbelwonder dat de interesse heeft gewekt van enkele clubs uit de Premier League. "Het wordt zeker niet makkelijk, maar we moeten onze kansen grijpen. We zijn zeer moeilijk te kloppen."

AFP Luan.

Tot slot deed ook Grêmio-coach Renato Gaúcho nog zijn zegje: "We weten allemaal hoe sterk Real Madrid is. We kennen de kwaliteit van de spelers, maar Grêmio is niet hier om te figureren. Onze fans kunnen erop rekenen dat wij 90 minuten lang - of 120 minuten, of tijdens de penalty's - heel hard gaan werken en vechten. Wat Real Madrid wil, dat willen wij ook. Zij zullen moeten bewijzen dat ze de favoriet zijn. En wij zullen er alles aan doen om dit toernooi te winnen."

Photo News Renato Gaucho.