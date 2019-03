Braziliaanse voetballer kan tranen niet bedwingen wanneer hij praat over geweld in thuisland van Venezolaanse tegenspelers Redactie

27 maart 2019

10u00

Bron: AP 0

De Braziliaanse club Cruzeiro speelt vandaag tegen de Venezolaanse ploeg Deportivo Lara. De wedstrijd was eerder al twee keer uitgesteld vanwege de onrust in Venezuela. Op een persconferentie kreeg Cruzeiro-speler Edílson Mendes het moeilijk wanneer hij de situatie in het land aanhaalde. De verdediger moest zijn tranen wegvegen en zei triest te zijn over de onrust in buurland Venezuela. Edílson dacht zelfs na over een actie om de Venezolanen te helpen.