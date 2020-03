Braziliaanse voetbalbond weigert competitie stil te leggen, spelers protesteren met mondmaskers MDRW

15 maart 2020

21u05 0 Buitenlands voetbal Terwijl het voetbal in Europa op zijn gat ligt, speelt men in Brazilië doodleuk verder. Spelers van voetbalclub Grêmio lieten hun ongenoegen blijken door het veld te betreden met mondmaskers.

Ook Brazilië gaat gebukt onder corona. Het virus verspreidt zich net zoals bij ons razendsnel. Zo’n zeventigtal mensen testten al positief. En dat is wellicht slechts het topje van de ijsberg. Maar de Braziliaanse voetbalbond heeft duidelijk ergens een vergadering gemist. Grêmio en Sao Luiz werden verplicht om het tegen elkaar op te nemen in het Campeonato Gaúcho. Dat is het voetbalkampioenschap van de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul.

De Brazilianen maken zich zorgen en willen dat de voetbalcompetitie wordt onderbroken. Liever gisteren dan vandaag. Maar voorlopig valt die oproep in dovemansoren bij de voetbalbobo’s. De spelers van Grêmio droegen daarom mondmaskers. “Hiermee willen we duidelijk maken dat de competitie zo snel mogelijk moet worden opgeschort. De gezondheid van onze mensen gaat voor alles”, verklaarde Paulo Luz, directeur van de voetbalclub. De mondkappen gingen bij de aftrap wel weer uit. Grêmio trok uiteindelijk aan het langste eind en won met 3-2. Ook in Turkije wordt er nog steeds gevoetbald.