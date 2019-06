Braziliaanse politie verhoort ook vrouw die Neymar beticht van aanranding kv

08 juni 2019

02u23

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Na Neymar zelf heeft de Braziliaanse politie ook de jonge vrouw verhoord die de voetbalvedette beticht van aanranding. Najila Trindade bood zich vrijdag aan in het commissariaat van Sao Paulo, stelden journalisten vast. Het 26-jarige model arriveerde rond de middag plaatselijke tijd, het gezicht bedekt, en geëscorteerd door agenten die haar een weg baanden tussen de tientallen aanwezige camera's. Zes uur later verliet ze opnieuw het politiebureau.

Eerder werd ook Neymar al ruim anderhalf uur door de politie in Rio de Janeiro ondervraagd. Hij moest er zich verantwoorden voor een video waarin hij zich had verdedigd in de verkrachtingszaak die recent losbarstte. In de video toonde Neymar hoe de vrouw die hem van aanranding beschuldigt, ook na de (vermeende) feiten vriendschappelijke berichten naar hem stuurde via Instagram. Door die boodschappen openbaar te maken, schond Neymar mogelijk de privacy van de vrouw.

Najila Trindade legde klacht neer tegen de Braziliaan omdat hij haar vorige maand in een hotelkamer in Parijs zou hebben aangerand. De zaak komt voor Neymar bovenop zijn enkelblessure die hij deze week opliep waardoor de duurste voetballer ter wereld de Copa America in eigen land mist.