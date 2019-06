Braziliaanse politie dient klacht in tegen vrouw die Neymar beschuldigt van verkrachting Redactie

13 juni 2019

19u00

De Braziliaanse politie heeft een klacht ingediend tegen Najila Trinidade, die voetbalvedette Neymar van verkrachting beschuldigt. De klacht komt er nadat de vrouw de Braziliaanse ordediensten corrupt genoemd had.

De Braziliaanse politie liet in een mededeling weten "in absolute transparantie" te werken. Trindade had de ordediensten eerder tijdens een interview een veeg uit de pan gegeven en geïnsinueerd dat ze om te kopen waren.

Trindade legde eerder klacht neer tegen de Braziliaan omdat hij haar vorige maand in een hotelkamer in Parijs zou hebben aangerand. De zaak komt voor Neymar bovenop zijn enkelblessure die hij recent opliep waardoor de duurste voetballer ter wereld de Copa America in eigen land mist.