Braziliaanse coach geeft Messi veeg uit de pan: "Hij moet zelf meer respect tonen" TLB

08 juli 2019

09u09 0 Copa América Braziliaans bondscoach Tite kon het na afloop van de met 3-1 gewonnen finale van de Copa América tegen Peru niet laten nog even terug te komen op de Braziliaans bondscoach Tite kon het na afloop van de met 3-1 gewonnen finale van de Copa América tegen Peru niet laten nog even terug te komen op de uitspraken van Lionel Messi . De Argentijnse sterspeler had een dag eerder na de gewonnen troostfinale tegen Chili (2-1) geklaagd over de "corrupte organisatie" van de Copa América. Voor Tite was de zaak duidelijk. "Messi moet meer respect tonen voor zijn tegenstanders en aanvaarden dat hij verslagen is."

Messi insinueerde zaterdagavond dat het hele toernooi opgezet was om thuisland Brazilië de eindzege te bezorgen. De Argentijn had voor rust tegen Chili een gecontesteerde rode kaart - nog maar de tweede in zijn carrière - onder de neus geschoven gekregen na een opstootje met Gary Medel en was na afloop zijn bronzen medaille niet gaan ophalen.

De Argentijnen dienden na de match ook een klacht in bij de Conmebol voor "groteske arbitragefouten". De Argentijnse voetbalbond (AFA) beschuldigde de Braziliaanse veiligheidsdienst van president Jair Bolsonaro ervan de communicatie met de videoscheidsrechter te hebben verstoord. Op die manier konden twee fases, die de Argentijnen een penalty hadden kunnen opleveren, niet correct beoordeeld worden.

"Ik heb hem altijd een buitengewone, bijna buitenaardse, speler gevonden", reageerde Tite op de persconferentie na de match. "Maar hij moet meer respect tonen voor zijn opponenten en het feit accepteren dat hij verloren heeft. Messi weet dat als hij zo'n uitspraken doet die altijd deining veroorzaken. Hij moet daarmee oppassen. Wij hebben zelf ook al wedstrijden verloren door twijfelachtige beslissingen van de arbitrage, bijvoorbeeld op het WK vorig jaar (Tite doelt op de verloren kwartfinale tegen de Rode Duivels, red.), maar we hebben toen ook niet geklaagd. We dragen fair play hoog in het vaandel."

Tite, met zijn kleinzoon op de schoot, wilde verder enkel over de gewonnen finale babbelen. "Ik voel me nu pas echt een trainer", glimlachte hij. "Winnen hier in Maracana, de tempel van het voetbal. Dat is niet in woorden uit te drukken.”