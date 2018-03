Braziliaanse bondscoach voor duel met Duitsland: "Wonde is nog niet geheeld" Redactie

26 maart 2018

10u08

Bron: Belga 1 Buitenlands Voetbal Morgenavond ontvangt Duitsland Brazilië in het Olympisch Stadion van Berlijn voor een oefeninterland, het eerste duel tussen beide landen sinds de 7-1 in de halve finale van het WK 2014. Voor de Braziliaanse bondscoach Tite is de vriendschappelijke wedstrijd tegen de wereldkampioen sportief en emotioneel zeer belangrijk.

"Dit heeft psychologisch gezien een zeer grote betekenis, laten we elkaar niets wijsmaken. Die 7-1 nederlaag op het WK is een spook", verklaart de 56-jarige Tite vandaag in het Duitse voetbalblad Kicker. "Wie een zware nederlaag slikt, vergeet dat niet. De wonde is nog niet geheeld. Deze interland in Berlijn maakt deel uit van het genezingsproces."

Tite verwacht morgen (20u45) een lastige wedstrijd. "Ik hecht veel belang aan de prestatie. Maar natuurlijk wil ik ook een goed resultaat."

Voor Miranda is de 7-1 nederlaag van de Seleção in Belo Horizonte dan weer geen thema meer. "Dat is voor ons verleden tijd", stelt de verdediger, die er in 2014 niet bij was. "We kijken nu naar het heden en de toekomst."