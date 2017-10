Braziliaanse Belg Andreas Pereira gooit wedstrijd op slot met deze heerlijke krul Mike De Beck

11u20 0 Take a bow @andrinhopereira. pic.twitter.com/bhtP2mfocb Aritama(@ mahdiaritama) link

In Valencia komt hij slechts mondjesmaat in actie, maar gisteren was Andreas Pereira wel goed bij schot. De Braziliaanse Belg, die wordt uitgeleend door Manchester United, moest aanvankelijk vanop de bank toekijken hoe zijn team tot 0-4 uitliep op het veld van Real Betis. Een onwaarschijnlijke comeback leek in de maak, want de Verdiblancos knokten zicht terug in de wedstrijd tot 3-4. Na een doelpunt van Simone Zaza gooide Andreas Pereira de wedstrijd helemaal op slot. Met een heerlijke treffer in de verste bovenhoek maakte hij er 3-6 van. Een vooroorlogse score die Valencia de tweede plek in La Liga oplevert. Ze hebben slechts vier punten minder dan koploper Barcelona.

