Braziliaanse Belg Andreas Pereira blijft ongeslagen met Valencia Peter Luysterborg

Andreas Pereira (uiterst links) bouwt mee een feestje na de 3-0-zege van Valencia.

Valencia blijft ook na elf speeldagen ongeslagen in de Primera Division. De ploeg van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, die na 65 minuten mocht invallen, versloeg vanmiddag op eigen veld Leganes met 3-0. Daniel Parejo opende na een kwartier de score. Twintig minuten voor tijd tekende Rodrigo voor de 2-0, zijn achtste treffer van het seizoen. Invaller Santi Mina legde de eindstand vast vanop de stip. Valencia staat in het klassement tweede op één punt van FC Barcelona, dat later vandaag Sevilla ontvangt en eveneens nog ongeslagen is.

