Braziliaanse Belg Andreas Pereira blijft ongeslagen met Valencia - Ruime zege voor Celtic en Boyata - Ook Praet mag vieren

Dennis Praet pakt met Sampdoria derbyzege

Sampdoria heeft op de twaalfde speeldag in de Italiaanse Serie A de stadsderby tegen Genoa gewonnen. Na negentig minuten stond het 0-2. Ramirez (24.) bracht Sampdoria halfweg de eerste periode op voorsprong. Pas in de slotfase stelde Quagliarella (84.) de drie punten voor de uitploeg veilig. Dennis Praet werd in het winnende kamp een kwartier voor tijd naar de kant gehaald, terwijl aan de overzijde Stephane Omeonga de hele match op het terrein stond.

Sampdoria staat in de stand op een knappe zesde plaats met 23 punten. Stadgenoot Genoa vergaat het heel wat minder en is voorlaatste met zes punten.

Vreven en NAC winnen niet, Willem II verliest ondanks goal van Azzaoui

Nac Breda is op de elfde speeldag van de Nederlandse Eredivisie niet voorbij VVV geraakt. Het duel in Venlo eindigde op 0-0. Bij NAC rekende Vreven de hele wedstrijd op Arno Verschueren. Aan de overzijde bleef Leroy Labylle op de bank

AZ klopte Willem II met 3-2. Stijn Wuytens stond negentig minuten in de AZ-verdediging. Ismail Azzaoui viel in bij Willem II en scoorde in het slot de aansluitingstreffer. Zijn teammaat Jordy Croux kwam niet van de bank.

Doelman Bram Castro, Dario Van den Buijs en invaller Dries Wuytens pakten de volle buit met Heracles tegen Groningen. De partij eindigde op 2-1. Bij Groningen bleef tweede keeper Kevin Begois op de bank.

AZ (22 punten) staat in de stand derde, Heracles (15 punten) volgt als achtste en VVV (13 punten) als twaalfde. NAC en Willem II (elk 9 punten) staan in de gevarenzone.

04-11-2017. Stadion De koel , Voetbal , Seizoen 2017/2018 , Eredivisie , VVV Venlo - NAC

Valencia blijft ongeslagen

Valencia blijft ook na elf speeldagen ongeslagen in de Primera Division. De ploeg van de Braziliaanse Belg Andreas Pereira, die na 65 minuten mocht invallen, versloeg vanmiddag op eigen veld Leganes met 3-0. Daniel Parejo opende na een kwartier de score. Twintig minuten voor tijd tekende Rodrigo voor de 2-0, zijn achtste treffer van het seizoen. Invaller Santi Mina legde de eindstand vast vanop de stip. Valencia staat in het klassement tweede op één punt van FC Barcelona, dat later vandaag Sevilla ontvangt en eveneens nog ongeslagen is.

Andreas Pereira (uiterst links) bouwt mee een feestje na de 3-0-zege van Valencia.

Bakkali loopt met Deportivo in extremis punt mis tegen Atletico Madrid

Atletico Madrid daarentegen kende heel wat meer moeite en behaalde een nipte zege op het veld van Deportivo La Coruña. Partey (90.+1) zette pas in de toegevoegde tijd de 0-1 eindstand op het bord. Zakaria Bakkali begon bij de thuisploeg in de basis, en werd na 75 minuten naar de kant gehaald. Bij Atletico ontbrak Yannick Carrasco met een blessure op het wedstrijdblad.

Ruime uitzege voor Celtic

Celtic boekte op de dertiende speeldag in de Schotse Premiership een ruime uitzege op het veld van St. Johnstone: 0-4. Sinclair opende net voor het halfuur de score voor de bezoekers. De laatste twintig minuten diepte de Schotse kampioen dankzij Dembélé, een eigen doelpunt van thuisverdediger Anderson en Ntcham de score uit tot 0-4. Dedryck Boyata speelde bij Celtic de volledige wedstrijd in het hart van de defensie. Celtic voert de stand aan met 30 punten uit 12 duels. Eerste achtervolger Aberdeen volgt op vier punten, maar komt later op de dag nog in actie bij Hamilton.

