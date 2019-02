Boze fans van Nederlandse tweedeklasser zoeken spelers op in gang bij kleedkamer LPB

09 februari 2019

10u44

Bron: AD

TOP Oss verloor gisteravond in eigen huis in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede klasse, met 1-3 van MVV. Dat zorgde voor de nodige frustraties bij de thuisaanhang. Zo’n veertig supporters drongen de catacomben binnen en zochten de spelers bij de kleedkamer op. Algemeen directeur Peter Bijvelds kon zijn ogen niet geloven. “Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, zei Bijvelds in een interview met FOX Sports. “Ze stonden ineens in de gang. Dat kan schijnbaar bij ons. We zijn één van de meest gemoedelijke clubs van het Nederlandse betaald voetbal. Toch stonden er bij de kleedkamer fans na een verloren wedstrijd. Supporters hebben emoties, maar als je als TOP Oss op de tiende plaats staat, dan is het wel vreemd dat je je moet verantwoorden voor een prestatie.”

