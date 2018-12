Boyata knalt staalhard tegen tegenstrever, die het bewustzijn verliest. Minuten later verstuurt Rode Duivel haarfijne assist in League Cup-finale MDB

Bron: The Sun 0 Buitenlands Voetbal Dedryck Boyata heeft er een bewogen finale in de Schotse League Cup op zitten. In de 1-0-zege met Celtic tegen Aberdeen knalde de Rode Duivel gisteren staalhard en ongelukkig tegen het hoofd van Gary Mackay-Steven die zelfs het bewustzijn verloor. De flankspeler werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Boyata kon wel weer verder en leverde nadien nog een schitterende pass af waar de 1-0 uit vloeide.

Iedereen hield de adem in gisterenavond op Hampden Park. Mackay-Steven zette in de 38ste minuut zijn hoofd tegen een voorzet van zijn ploegmakker Shay Logan, maar raakte in zijn beweging de bal en het hoofd van Dedryck Boyata. Een vreselijke botsing, ook al kon beide spelers niks verweten worden. Mackay-Steven was er het ergst aan toe. De 29-jarige Schot verloor zelfs het bewustzijn en zijn ploegmakkers snelden dan ook meteen ter hulp om erger te voorkomen. Uiteindelijk kwam Mackay-Steven op het veld nog bij bewustzijn, maar werd hij toch op een draagbaar afgevoerd om daarna koers te zetten naar het ziekenhuis. “Hij is nu in het ziekenhuis om enkele tests te doen”, vertelde Aberdeen-trainer Derek McInnes na de wedstrijd. “Hij is bij bewustzijn en praat weer, maar we zijn natuurlijk bezorgd.” Ook de trainer van Celtic, Brendan Rodgers kruiste zijn vingers. “We hopen dat Gary Mackay-Steven oké is. Ik zag net een herhaling van het incident en het leek een erg harde tik, dus hopelijk is hij oké.”

Ook Dedryck Boyata moest opgelapt worden. De Rode Duivel kreeg een verband rond het hoofd om de snee in zijn hoofd te bedekken. Niet alleen kon Boyata verder spelen, hij was zelfs enkele minuten later nog beslissend. Na een lange combinatie van 38 passes verstuurde Boyata in de vijfde minuut van de extra tijd in de eerste helft een uitstekende diepe bal naar zijn ploegmaat Ryan Christie. Onze landgenoot scheurde er de verdediging van Aberdeen mee open en zette zo Christie op weg naar de 1-0. De eerste en enige treffer van de partij. “Het ziet er naar uit dat hij met zijn hamstrings sukkelt”, wist Rodgers nog over Boyata te vertellen. Celtic won nu zeven van de zeven mogelijke prijzen sinds de komst van Brendan Rodgers in de zomer van 2016: twee keer de Schotse Premiership, twee keer de Schotse FA Cup en nu voor de derde keer de Schotse League Cup. Met dank dus aan Dedryck Boyata voor de fraaie dieptepass.

