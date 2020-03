Borussia Dortmund en ‘kleine’ Franse club hebben goud in handen: dit zijn de tien waardevolste youngsters ter wereld ABD

24 maart 2020

05u45

Bron: CIES 0 Buitenlands voetbal Bijna 200 miljoen euro. Dat is volgens researchbureau CIES (International Centre for Sports Studies) de huidige waarde van de duurste youngster ter wereld. De eer gaat naar Jadon Sancho (19). Met Erling Haaland (19) heeft Borussia Dortmund ook de tweede waardevolste jonge speler in zijn rangen. De ‘kleine’ Ligue 1-club Stade Rennes wrijft zich dan weer in de handen met hun goudhaantje.

Het CIES berekende de marktwaarde van alle spelers die geboren zijn na 1 januari 2000 uit de vijf grootste competities van Europa - de Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A en Ligue 1. Hierbij een overzicht van de top tien.

1. Jadon Sancho - Borussia Dortmund - 198 miljoen

Engelse aanvaller van Borussia Dortmund. Verliet in 2017 Man City om zijn kans te wagen op het Europese vaste land. Een keuze die hij zich nog niet beklaagde. Sancho, die morgen 20 wordt, is sinds vorig seizoen een vaste waarde in de basis van ‘Die Borussen’. Koppelt snelheid aan efficiëntie. Dit seizoen goed voor 17 goals en 19 assists in 35 wedstrijden.

2. Erling Haaland - Borussia Dortmund - 101 miljoen

Noorse ploegmaat van Sancho met een fenomenaal killersinstinct. Kwam in de wintermercato over van RB Salzburg voor... 20 miljoen euro. Zit dit seizoen in totaal aan zes (!) hattricks.

3. Rodrygo - Real Madrid - 89 miljoen

Nu al een ‘chouchou’ bij de Koninklijke. Rodrygo (19) kon al op momenten ronduit imponeren in zijn eerste seizoen in Madrid. Real betaalde vorige zomer 45 miljoen euro voor de Braziliaanse aanvaller, zijn huidige marktwaarde is het dubbele.

4. Vinicius Jr. - Real Madrid - 74 miljoen

Tweede Braziliaanse ‘wonderkind’ van Real Madrid. Wordt soms een tekort aan scorend vermogen verweten, maar maakte begin deze maand wel de winninggoal in de Clásico tegen Barcelona. Real betaalde 45 miljoen euro aan Flamengo in 2018 voor Vinicius.

5. Callum Hudson-Odoi - Chelsea - 72 miljoen

19-jarig jeugdproduct van Chelsea dat zich, mede dankzij de transferban, helemaal kon ontplooien bij de ‘Blues’. Kwam laatst in het nieuws omdat hij positief had getest op het coronavirus. Hij stelt het gelukkig goed.

6. Ferran Torres - Valencia - 55 miljoen

Spanjaard die sinds zijn zesde bij Valencia voetbalt. Flankaanvaller, 20 jaar, een voor het grote publiek nog onbekend talent. Wordt volgens Spaanse media van dichtbij gevolgd door Barcelona en Real.

7. Eduardo Camavinga - Stade Rennes - 53 miljoen

17 jaar oud en zo de jongste speler in deze top tien. Verdedigende middenvelder met een fluwelen traptechniek. Goudhaantje van Stade Rennes, dat met een derde plek een uitzonderlijk goed seizoen draait in de Ligue 1.

8. Mason Greenwood - Manchester United - 51 miljoen

Lichtpuntje bij een kwakkelend Manchester United. Coach Ole Gunnar Solskjaer noemde hem eerder “een van de beste afwerkers die ik ooit heb gezien”. De 18-jarige Engelse spits trof dit seizoen al twaalf keer raak.

9. Phil Foden - Manchester City - 50 miljoen

Ploegmaat van Kevin De Bruyne. Stroomde drie jaar geleden door uit de jeugd van Manchester City. Allround middenvelder (19) die moet knokken voor zijn plaats in het sterrenteam van Pep Guardiola.

10. Moise Kean - Everton - 46 miljoen

Italiaanse spits van 20 jaar die als groot talent werd getipt toen hij voor ruim 27 miljoen van Juventus naar Everton trok. Kon de verwachtingen bij de ‘Toffees’ nog niet inlossen.

De volledige CIES-lijst van de waardevolste youngsters in de vijf grootste competities van Europa vindt u HIER.