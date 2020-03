Bondsdokter Van Crombrugge nadat corona werd vastgesteld bij Fellaini: “Dit zet hem zeker twee maanden terug” Niels Vleminckx

23 maart 2020

06u35 0 Coronavirus Welke impact kan het coronavirus ­hebben op de fysieke paraatheid van ­Marouane Fellaini (32)? Bondsdokter Kris Van Crombrugge geeft antwoorden.

Voorlopig is er geen reden voor ongerustheid. Dat is de boodschap van Kris Van Crombrugge, dokter van de Rode Duivels. Toen Fellaini op het einde van 2019 in ­België was, had hij nog contact met hem.

“Op korte termijn verbreekt dit natuurlijk zijn voorbereiding op het seizoen. Zolang het virus in zijn lichaam zit, zal hij moeten stoppen met trainen. En daarna zal hij ­geleidelijk moeten opbouwen – in de groene zone blijven. Dat kan ook van thuis uit. Zeker in het geval van Fellaini, die bij hem thuis toegang zal hebben tot een gym. Maar zelfs als dat niet het geval is, zou dat geen probleem mogen zijn. Kijk naar Dries Mertens in Napoli. Die houdt zich ook fit vanuit zijn woonplaats.”

Als de Chinese competitie echt start op 18 april, zoals de bond van plan is, zal ­Fellaini die sowieso aan zich voorbij moeten laten gaan. “Dit zet hem zeker twee maanden terug in zijn voorbereiding”, zegt Van Crombrugge.

Op lange termijn?

Maar kan een topsporter die het coronavirus heeft opgelopen daar misschien op langere termijn hinder ondervinden? “Voorlopig zijn er nog maar weinig ­studies daarover”, zegt Van Crombrugge. “Maar als de patiënt geen zware symp­tomen heeft, lijkt dat eerder onwaarschijnlijk. Als er sprake zou zijn van een longontsteking, kan er wel lichte, blijvende schade zijn. Maar dat gebeurt slechts ­zelden bij jonge, fitte mensen.”

En hoe zit het ondertussen bij de andere Rode Duivels? “We houden vooral contact met de artsen van de clubs waar de spelers actief zijn”, zegt Van Crombrugge. “Zij stellen ook de programma’s op voor hun spelers. Die zitten nu ook allemaal thuis. Het enige wat ze kunnen doen, is de richtlijnen opvolgen. Zoals wij ­allemaal.”