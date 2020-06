Bondscoach Martínez: “De Bruyne zal vertrek overwegen als City wordt uitgesloten van Champions League” DMM/GVS

05 juni 2020

21u09 0 Buitenlands voetbal Bondscoach Roberto Martínez stelt in een interview bij beIN Sports dat Kevin De Bruyne een vertrek bij Manchester City zal overwegen als de Engelse topclub wordt uitgesloten van Champions Leaguevoetbal. “Kevin is rationeel, zeer volwassen ook. Hij zal een ban zeker meenemen in zijn besluit over de toekomst.”

Er dreigt nog altijd een Europese schorsing van twee jaar voor Manchester City wegens inbreuk op de Financial Fair Play regels. City heeft die straf aangevochten bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS) en het is nog altijd wachten op de uitspraak. “De Bruyne is een winnaar en zal bij een Champions League-ban alles in overweging nemen. Kevin zit momenteel in zijn beste jaren. Wat gaat er de komende vier à vijf jaar gebeuren? Niemand kan hem daarin een goed advies geven... Het enige advies dat je kan geven is dat een speler het gevoel moet hebben in zijn carrière alles te hebben gedaan wat hij moest doen, zonder achteraf enige spijt te tonen. Je kan je niet veroorloven om aan het einde van je carrière te denken: deze transfer had ik moeten doen, of net op dat moment had ik moeten blijven”, stelt de Spanjaard.

Guardiola

“Kevin is een rationeel iemand, zeer volwassen ook”, gaat Martínez verder. “Hij is iemand die alles in overweging neemt. Dus ja, als er een City-ban komt, zal hij dat zeker meenemen in zijn besluit over zijn verdere toekomst. Maar in de loop der jaren is ook gebleken dat als hij ergens gelukkig is, hij daar ook blijft en prijzen wint.”

In een interview met HLN zei Kevin De Bruyne al dat hij een afwachtende houding aanneemt. “De club heeft ons verteld dat ze zo goed als honderd procent zeker is dat ze gelijk heeft. Daarom wacht ik af wat zal gebeuren. Ik vertrouw mijn ploeg. Eens de uitspraak er is, zal ik alles bekijken. Twee jaar (zonder Europees voetbal, red.) zou lang zijn, in het geval van één jaar kan ik misschien nog zien. Of het ook belangrijk is wat Guardiola zal doen? Niet zozeer. Ik denk dat Pep gezegd heeft dat hij zijn jaar (contract) sowieso nog zal uitdoen, wat er ook gebeurt. Daarna loopt zijn contract af. Maar ik ga mijn beslissing niet laten afhangen van wat Pep doet”, aldus ‘KDB’ eerder.

Martínez: “Niet moment om te oordelen of Eden gefaald heeft”

De bondscoach had het naast De Bruyne ook over Eden Hazard. Onze landgenoot kende in zijn eerste jaar bij Real een eerder hobbelig parcours. Mede door blessures kwam hij voorlopig maar aan één goal en vijf assists. “De situatie rond Eden is vrij duidelijk. Hij heeft 20 matchen gemist. In acht seizoen bij Chelsea miste hij in totaal 18 wedstrijden. Ik vind dus wel dat we van ongeluk mogen spreken. Hij is nog niet in staat geweest om ten volle zijn job uit te oefenen”, aldus Martínez.

“Het is nu ook niet het moment om te oordelen of hij gefaald heeft of niet. Pas als hij bij Real vertrekt, kunnen we achterom kijken en zijn prestaties en rol bij Real beoordelen. Ik denk nog altijd dat Eden een gewéldige speler voor Real Madrid wordt. Ik ken Eden door en door. Hij is nu pas in de beste jaren van zijn carrière aangekomen.”

Zonder blessure had Hazard nu al zijn stempel gedrukt bij de club uit de Spaanse hoofdstad, weet Martínez. “Hij viel uit in de wedstrijd tegen PSG, net op het moment dat Real zijn beste spel in jaren speelden. De manier waarop de combinaties op de mat kwamen en hoe Eden samenspeelde met zijn ploegmaats... Hij was aan het komen.”