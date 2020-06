Bondscoach Koeman steunt boycot Oranje-internationals van voetbalprogramma ‘Veronica Inside’: “Keer op keer gaan ze over de grens” Redactie

20 juni 2020

14u39

Bron: AD.nl 0 Nederlands voetbal De spelers van het Nederlands elftal, Jong Oranje en de Nederlandse damesploeg hebben het gehad met ‘Veronica Inside’. Via Twitter laten meerdere internationals weten dat zij geen interviews meer zullen geven aan het televisieprogramma. Nederlands bondscoach Ronald Koeman steunt zijn spelers.

‘Veronica Inside’, met vaste gasten Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, is al jaren veelbesproken vanwege de ongezouten manier waarop aan de stamtafel meningen worden verkondigd, ook over zaken die niets met voetbal te maken hebben. Deze week kwam daar een nieuwe rel over, toen Derksen in de uitzending een vergelijking maakte tussen de rapper Akwasi en Zwarte Piet. Dit was naar aanleiding van een speech die Akwasi gaf tijdens een Black Lives Matter-protest.

Sponsors van ‘Veronica Inside’ distantieerden zich direct van die uitspraak, meerdere bedrijven willen niet meer adverteren rond het programma. “Ach, die reclameblokken zijn toch al veel te lang”, reageerde Derksen eerder. “Ik vond het trouwens nog niet eens zo’n heel slechte grap.”

Daar denken de internationals anders over. “Dit is onschuldige humor? Dit is de taal van de voetbalkantine? Dit is maar een mening? Lekker laten gaan, joh?”, zo vragen zij zich af, daarmee verwijzend naar de manier waarop Genee, Derksen en Van der Gijp zich doorgaans verdedigen tegen ontstane ophef. “Nee! Dit is ver over de grens”, zo counteren de internationals. “Niet voor de eerste keer. Niet voor de tweede keer. Keer op keer op keer.”

Zij zijn dan ook klaar met het programma. “Genoeg is genoeg. Wij, Oranje-internationals, laten ons niet meer interviewen door dit programma.”

Ook bondscoach Ronald Koeman is niet verrast door de actie van zijn spelers om niet langer medewerking te verlenen aan het televisieprogramma Veronica Inside. Koeman merkte al langer dat er iets broeide, zegt hij desgevraagd, en steunt zelf ook het het statement dat nu is afgegeven.

“Virgil van Dijk, onze aanvoerder, heeft me gebeld en gezegd dat het voor de spelers niet langer meer zo kan”, vertelt Koeman. “Het gaat niet alleen om opmerkingen rond de huidige antiracismedemonstraties in dat programma. De spelers zien hoe zij en andere mensen regelmatig belachelijk worden gemaakt en worden beledigd. Het wordt altijd maar afgedaan onder de dooddoener van ‘cafépraat’. Maar ze gaan er te ver in.”

“Virgil heeft gevraagd wat ik ervan vond dat ze nu dit statement wilden maken. Als mijn spelers unaniem zeggen: tot hier en niet verder, dan is dat een duidelijk signaal. En kan ik me er iets bij voorstellen. Ik herken het zelf en heb er al eens iets over gezegd bij een persconferentie. Het is óók een optelsom. Na dat telefoontje van Virgil is het verder besproken binnen de bond. Mijn steun en die van de staf en de KNVB hebben ze.”