Bolat over door corona getroffen legendarische Turkse doelman Rüstü: “Hij was mijn idool” MVS

01 april 2020

19u35 1 Buitenlands voetbal Lange golvende haren, zwarte schminkstrepen onder de ogen. Rüstü Reçber deed meer dan enkel opvallen door goed te keepen. De legendarische Turkse doelman - 124 interlands, WK-brons in 2002 - ligt momenteel echter op intensieve. Corona. Heel Turkije houdt de adem in.

2009. De jonge Sinan Bolat, op dat moment 20 jaar en Standard-doelman, komt voor het eerst piepen bij de Turkse nationale ploeg. Hij ontmoet er Rüstü Reçber. Levende legende van het Turkse voetbal.



“Ik weet het nog heel goed. Twee trainingen deden we samen”, vertelt de Antwerp-keeper ons. “Hij was de beste doelman van ons land, de allereerste Turkse speler bij FC Barcelona (tot nog toe kwam daar nadien enkel Arda Turan bij, red.). Toen ik klein was, keek ik echt op naar hem. Iedereen trouwens. Hij was mijn idool. In die tijd was er geen betere doelman.”

Fatih Terim

Dat Rüstü momenteel geveld is door corona - afhankelijk van de bron ligt hij in kritieke toestand - doet Bolat dan ook pijn. “Ik vind het inderdaad heel erg dat hij besmet is, maar ik geloof ook dat alles snel weer achter de rug zal zijn. Dat hij gauw weer gezond is, net als Fatih Terim.” De coach van Galatasaray had ook corona, maar is ondertussen weer beter. “Persoonlijk ken ik gelukkig weinig mensen die ziek zijn. Hopelijk blijft het zo”, besluit Bolat. “Er is weinig aan te doen, we moeten ons aan de regels houden. Alleen op die manier zullen we snel weer ons normale leven kunnen opnemen.”