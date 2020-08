Boegeroep van ‘onwetende’ fans tijdens knielmoment in Amerikaanse voetbalwedstrijd: “Absoluut walgelijk” ODBS

14 augustus 2020

16u03 1 Voetbal Pijnlijk moment voor de start van de Major Soccer League (MLS)-wedstrijd in Dallas. Toen de spelers zoals afgesproken knielden om de ‘Black Lives Matter’-beweging te steunen, weerklonk er boegeroep vanuit de tribunes. Een verontwaardigde Reggie Cannon, verdediger van Dallas, veroordeelt het “schandelijke gedrag” van de fans.



Voor zowel Dallas als Nashville was het de eerste match na de coronastop. Omdat beide ploegen getroffen werden door een positieve Covid-19-test, konden ze niet deelnemen aan het ‘MLS is Back’-toernooi in Florida. Maar hoewel een beperkt aantal fans in het stadion toegelaten werd, was er van een feeststemming weinig sprake. Vooral omdat er in het Toyota Stadium duidelijk boegeroep en USA-kreten te horen waren toen de spelers van zowel Dallas als Nashville collectief door de knieën gingen tijdens het nationale volkslied.

Reggie Cannon kon het nauwelijks geloven. “Ryan Hollingshead (een blanke ploegmaat van Cannon, nvdr) kwam meteen naar me toe om zich te excuseren. Zelfs in het eigen stadion staan de fans niet achter ons. Ik begrijp dat echt niet... zeker niet na wat we het voorbije half jaar meegemaakt hebben. Dat was de hel voor ons. Een ware hel. Als er dan fans je uitfluiten omdat je een standpunt verdedigt waarachter je staat, dan word ik daar furieus van. Walgelijk.”

Cannon, ook Amerikaans international, rook al onraad toen Dallas had besloten om voor de match het ‘Star-Spangled Banner’ af te spelen. Hij vond het niet het goeie moment, in het huidige Amerikaanse klimaat. “De boeroepers begrijpen niet waarom er geknield wordt. Ze kennen de reden er niet achter en denken dat wij de onwetenden zijn. Zo frustrerend. Sorry dat ik het zo luid en duidelijk stel, maar ik kan het moeilijk anders. Het doet ook zo’n pijn omdat ik hou van onze fans. Ik hou van deze club en hoop dat we in de toekomst wel steun zullen krijgen van onze supporters.”

Er waren er net geen 3.000 toeschouwers in het stadion. Zij hadden allen een formulier ondertekend waarin ze afzagen van mogelijke juridische acties tegen de MLS of de betrokken clubs, mochten zo door hun aanwezigheid toch besmet raken. Nashville won de match met 0-1 na een late goal van David Accam. Zondag spelen ze opnieuw tegen elkaar.

