Boca Juniors wil via TAS eindzege Copa Libertadores veroveren LPB

08 december 2018

08u42

Bron: afp/belga 0

Boca Juniors stapt naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS) om via de groene tafel de eindwinst van de Copa Libertadores te bemachtigen. Dat bevestigt Royco Ferrari, vice-voorzitter van de Argentijnse club. Zondag staat in Bernabeu in Madrid de return van de finale tegen River Plate op de planning. De heenwedstrijd op 11 november eindigde op 2-2. Op 24 november moest normaal de return volgen, maar die werd uitgesteld omdat River-aanhangers onder meer de spelersbus van Boca bestookten. Omdat de onrust bleef aanslepen, besliste de Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie (Conmebol) om de wedstrijd te verplaatsen naar Madrid.

Boca liet eerder al blijken niet akkoord te gaan met de beslissing en wil nu naar het TAS stappen. "Ons juridisch departement werkt aan een dossier om in te dienen bij het TAS", zegt vice-voorzitter Ferrari. "We hebben eerder al gezegd dat als de beslissing van de Conmebol ons niet beviel, we naar het TAS zouden gaan.”

Meer over TAS

sport

sportdiscipline

voetbal

Madrid

Conmebol