Boca Juniors weigert return van finale Copa Libertadores in Madrid te spelen GVS

30 november 2018

09u09

Boca Juniors weigert om de terugwedstrijd van de finale van de Copa Libertadores tegen River Plate in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid te spelen. De Argentijnse club gaat in beroep tegen de beslissing van de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie (Conmebol). Boca Juniors trekt eerst naar de beroepskamer van de Conmebol, en desnoods naar het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

De return stond in eerste instantie vorige zaterdag op de planning in het stadion van River Plate, maar op weg van het spelershotel naar El Monumental werd de spelersbus van Boca zwaar onder vuur genomen door aanhangers van River Plate. De bus werd bekogeld met stenen en andere zware projectielen. Vervolgens werden de spelers blootgesteld aan door de politie gebruikt traangas. De spelers van Boca verklaarden dat ze niet meer in staat waren om te spelen en uiteindelijk besliste de Conmebol om de wedstrijd uit te stellen. Boca Juniors vroeg vervolgens voor de groene tafel de overwinning en de eindzege in de Copa Libertadores, maar de Zuid-Amerikaanse Voetbalconfederatie ging daar niet op in.

Gisteren besliste de Conmebol uiteindelijk dat de terugmatch op 9 december om 20u30 zal doorgaan in het Santiago Bernabeustadion van Real Madrid. Daar wil Boca Juniors dus een stokje voorsteken.

De twee rivalen staan voor het eerst tegenover mekaar in de finale van de Copa Libertadores, het Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. De eerste Superclasico eindigde drie weken geleden in La Bombonera op een 2-2-gelijkspel.