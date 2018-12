Boca Juniors vangt ook bot bij TAS: return moét doorgaan in Bernabeu LPB

08 december 2018

15u15

Bron: afp/belga 0 Buitenlands Voetbal Boca Juniors moet van het Internationaal Sporttribunaal (TAS) de terugwedstrijd in de finale van de Copa Libertadores tegen aartsrivaal River Plate in Madrid afwerken. Het TAS wijst hiermee een eerste deel van de klacht van Boca na de incidenten twee weken geleden af.

Gezworen vijanden River Plate en Boca Juniors staan voor het eerst tegenover elkaar in de finale van de Copa Libertadores. De eerste ‘Superclasico’ eindigde drie weken geleden op een 2-2-gelijkspel. Voor de return in het stadion van River Plate braken rellen uit. De bus van Boca Juniors werd aangevallen en bekogeld met stenen en traangas. Hierbij raakten meerdere spelers gewond.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond (Conmebol) besliste daarop de wedstrijd te verplaatsen naar zondag 9 december op neutraal terrein in Madrid. Boca Juniors diende onmiddellijk een klacht in tegen River Plate bij de Conmebol en wilde voor de groene tafel tot eindwinnaar uitgeroepen worden zonder zelfs te spelen. Toen de Conmebol de klacht afwees, stapte Boca naar het TAS met de vraag om het duel niet te laten plaatsvinden. Ook daar vangt het dus bot. De wedstrijd moet en zal doorgaan. De eis tot diskwalificatie van River Plate wordt in een later stadium beoordeeld, meldt het TAS.

Zondagavond om 20.30 uur kijken de twee aartsrivalen elkaar in de ogen in de Spaanse hoofdstad. Duizenden politie- en veiligheidsagenten zullen rellen trachten te voorkomen.