Blunderkeeper Karius over doodsbedreigingen na bewuste CL-finale: “Grens is ver overschreden" ABD

16 april 2020

11u57

Bron: Bild 0 Buitenlands voetbal Het duel dat zijn carrière veranderde, zindert nog steeds na. Op 26 mei 2018 beging Loris Karius (26), die bij Liverpool de voorkeur kreeg op Mignolet, twee enorme blunders in de Champions League-finale tegen Real Madrid. Gevolg: een 3-1-nederlaag. Karius kreeg daarna bakken kritiek en zelfs doodsbedreigingen. “De grens is ver overschreden.”

Twee blunders van formaat kostten Liverpool de Champions League-trofee in 2018. Lorius Karius wilde een bal naar een ploegmaat uitwerpen, maar Benzema onderschepte en tikte binnen. Gareth Bale verschalkte Karius op zijn beurt met een schijnbaar ongevaarlijk afstandsschot. Achteraf bleek dat Karius hinder ondervond van een hersenschudding die hij had opgelopen bij een botsing met Sergio Ramos.

Voetballers ontvangen extreem vijandige berichten op sociale media Loris Karius

Maar dat deed er niet toe. De Duitse doelman beleefde een nachtmerrie en kreeg meteen het label van ‘blunderdoelman’ op zich geplakt. Naast de felle kritiek waren er zelfs doodsbedreigingen aan het adres van Karius. “Maar die kan ik niet serieus nemen”, vertelt hij aan Bild. “De mensen die zo een bedreigingen schrijven, blijven altijd anoniem. Ik denk niet dat zij me zouden durven aanspreken als ze me voorbij stappen.”

“Voetballers ontvangen extreem vijandige berichten op sociale media”, gaat Karius verder. “Als je elk bericht zou lezen, zou je twee dagen niet kunnen slapen. Het is ongelooflijk wat mensen durven schrijven als ze anoniem kunnen blijven. Ze verwijten, discrimineren en worden zelfs racistisch."

Dat supporters in een stadion een speler uitfluiten of bekritiseren, vindt Karius wél kunnen. “Ze betalen hun ticket en hebben het recht om ontevreden te zijn. Een profvoetballer moet daar nu eenmaal mee kunnen leven. Maar als er persoonlijke verwijten en zelfs doodsbedreigingen aan te pas komen, dan wordt de grens ver overschreden.”

Terugkeer naar Liverpool?

Doodsbedreigingen of niet: in de weken na de Champions League-finale besloot Liverpool om Karius tot juni van dit jaar uit te lenen aan het Turkse Besiktas. Binnen twee maanden loopt het huurcontract van Karius dus af en moet hij in principe terugkeren naar Liverpool, waar hij nog tot 2021 onder contract ligt. “Ik stuur nog wel berichten met Jurgen Klopp en heb een goede band met iedereen bij Liverpool”, aldus Karius. “Maar het is te vroeg om te zeggen waar mijn toekomst ligt.”

Lees ook: De paringsdans van 111 miljoen: Lautaro, spitsbroer van Lukaku, speelt hoofdrol in de transfersoap van de zomer

Meer over Liverpool

sport

sportdiscipline

voetbal