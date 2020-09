Blessure Robben valt mee: “Ik had erger verwacht. Dit is hoopvol” Redactie

16 september 2020

16u17 0 Buitenlands voetbal De liesblessure die Arjen Robben (36) De liesblessure die Arjen Robben (36) vorige zondag opliep, valt mee. Dat heeft de aanvaller via de clubkanalen van FC Groningen laten weten. Aan een prognose waagt hij zich nog niet, maar “er zit geen scheur in de spier, dus dat is hoopvol.”

Robben maakte afgelopen zondag (uitgerekend tegen zijn ex-club PSV) zijn rentree in de eredivisie, na een zomer waarin hij stap voor stap werd klaargestoomd. Na een half uur ging het echter al mis en moest hij met een liesblessure naar de kant.

Die blessure is niet zo ernstig, laat Robben nu weten. “Het schoot in m’n lies, onverwachts, bij een soort countermomentje. Ik wil het niet te veel over prognoses hebben, we moeten even kijken hoe het zich ontwikkelt. Maar ik ben heel erg blij dat de schade meevalt. Ik had erger gevreesd en verwacht, maar er is gelukkig niks kapot. In de spier zit geen scheur, dus dat is hoopvol.”