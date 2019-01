Blaast Thierry Henry de carrière van Michy Batshuayi nieuw leven in? Kristof Terreur in Engeland

Bron: HLNinEngeland 0 Buitenlands Voetbal Als het van Thierry Henry afhangt, blaast hij de carrière van Michy Batshuayi (25) nieuw leven in. De ex-assistent-coach van de Rode Duivels wil ‘Batsman’ graag naar Monaco halen.

“Michy Batshuayi is een geweldige afwerker”, zei Thierry Henry ooit, toen hij onze landgenoot onder de loep nam als analist voor Sky Sports. Als assistent bij de Rode Duivels werkte hij nauw samen met Batshuayi: hij kent zijn kwaliteiten door en door. En dus hoeft het niet te verbazen dat Henry, sinds de herfst hoofdtrainer bij een kwakkelend Monaco, zijn lijntjes heeft uitgelegd. “We zullen wel zien wat er gebeurt”, aldus Henry. “Maar Batshuayi is een speler die interessant kan zijn, zoveel is zeker.” Binnen de club wordt bevestigd dat Monaco de spits graag wil verlossen na zijn mislukt avontuur bij Valencia. De club uit het prinsdom denkt in de eerste plaats aan een uitleenbeurt. De bal ligt nu in het kamp van Chelsea en van Batsman.

Voor Batshuayi is er bij Valencia geen weg meer terug. Hij vliegt er buiten. De huurovereenkomst wordt de komende dagen verbroken. De Spaanse club speurt samen met Chelsea naar een nieuwe club die hem de komende zes maanden mag lenen. Naast Monaco snuffelen ook onder andere Everton, Crystal Palace en Galatasaray rond. “De speler weet dat hij moet vertrekken”, zei Mateu Alemany, technisch directeur van Valencia. “We hopen, voor zijn eigen goed, dat we snel een oplossing vinden. We onderhandelen met verschillende clubs. Hij vertrekt. De beslissing is genomen.” Batshuayi clashte met coach Marcelino. De Rode Duivel had vorige week aangegeven dat hij graag wou blijven. Zijn trainer gaf hem nog een laatste kans, maar die verknalde hij in de bekermatch op Gijon.

Batshuayi scoorde in 23 officiële wedstrijden voor Valencia amper drie keer. Hij pendelde tussen bank en basis. Hij miste er de liefde en vertrouwen van een coach. Anderzijds hadden ze binnen de club twijfels bij zijn discipline.