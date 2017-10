Bijzonder pijnlijk: Ronald Vargas breekt zijn enkel nadat hij in de graszoden blijft steken MDB

Bijzonder pijnlijke beelden uit Australië. Daar verdient Ronald Vargas tegenwoordig zijn brood. De 30-jarige ex-speler van onder meer Club Brugge en Anderlecht liep afgelopen weekend een verschrikkelijke blessure op. In een op het eerste gezicht onschuldig duel bleef de voet van de speler van de Newcastle Jets met zijn studs in de graszoden steken waarop zijn gewicht op zijn linkerbeen viel. Vargas brak daarbij zijn enkel. Bekijk de beelden hieronder, maar opgelet want ze zijn niet voor gevoelige kijkers. Een doekje voor het bloeden: de Newcastle Jets wonnen uiteindelijk met 1-2 van Brisbane.