Bijna een jaar na vliegtuigramp Chapecoense: "Het zou oneerlijk zijn om me nu in een hoekje te verstoppen"

Follmann, Neto en Alan Ruschel. Buitenlands Voetbal Binnen zestien dagen is het exact één jaar geleden dat vlucht CP-2933 met aan boord onder meer de hele kern van Chapecoense crashte in een bergachtig gebied te Colombia. Van de 77 inzittenden lieten er 71 het leven, slechts drie spelers van de Braziliaanse eersteklasser overleefden als bij wonder het ongeluk. Zo goed als een jaar later blikken Helio Neto Hermito, Zampier Ruschel en Jackson Follman terug op de meest zwarte dag uit hun leven.

Chapecoense was op weg naar Medellin, waar het de heenwedstrijd van de finale van de Copa Sudamericana zou betwisten tegen Atletico Nacional. Het was de eerste keer dat de Braziliaanse eersteklasser de finale van het toernooi, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League, had bereikt. Er heerste aan boord dan ook een uitgelaten sfeer, dit moest dé trip van hun leven worden. De ene luisterde naar muziek, terwijl er ook gretig met de kaarten werd gespeeld. "Iedereen was gelukkig, want we schreven geschiedenis met de club", herinnert verdediger Ruschel zich. "We wilden hoe dan ook die titel grijpen."

Op slechts zestien kilometer van hun bestemming werd de bemanning opgeschrikt. Twee motoren begonnen te rammelen, waarna het plots ijzig stil werd. "De lichten gingen uit, de motoren stopten met draaien", zegt voormalig doelman Follmann. "Ik hoorde alleen de wind, waarna we met z'n allen begonnen te bidden. Daarna werd ik wakker in het ziekenhuis."

Wrang gevoel

Helio Neto Hermito, Zampier Ruschel en Jackson Follman zouden uiteindelijk de enige spelers van Chapecoense zijn die de crash overleefden. Naast hen konden ook een airhostess, een crewlid en een journalist rekenen op een heus mirakel.

Toch was de tol zwaar. Follmann moest zijn rechterknie laten amputeren en leert op dit moment opnieuw lopen met een prothese. Aan zijn voetbalcarrière kwam abrupt een einde, maar met een job als ambassadeur voert Follman wel nog een functie uit binnen de club. Ruschel onderging geen drastische ingrepen en staat ondertussen terug op het veld. Toch zit de man met een wrang gevoel.

"Jackson vroeg me om van plaats te wisselen met iemand die naast hem zat", vertelt de middenvelder. Mijn plek was achteraan bij de journalisten, maar hij bleef maar aandringen om naast hem te zitten, wat ik uiteindelijk ook deed. Niet veel later gebeurt het ongeluk, waarna ik achteraf te horen kreeg dat de man die op mijn originele plek zat de crash niet had overleefd."

Verdediger Neto werd door de hulpdiensten gehavend teruggevonden aan het hoofd, de borstkas, de longen en de benen. Toen het vliegtuig neerstortte, kneep hij zelfs zo hard de kaken samen dat de achterste tanden verbrijzelden. Neto lag negen dagen in coma, maar heeft intussen een verbluffend herstel achter de rug. Volgens de man te danken aan God. Religie is immers een kapstok in zijn leven, dus zoekt hij het waarom achter de verschrikkelijke crash in zijn geloof.

"Ik moet geloven dat het ongeluk deel van Gods plannen zijn. Het zou dan ook oneerlijk zijn om me nu ergens in een hoekje te verstoppen. Ik moet op dit moment een voorbeeld zijn. Een man die vecht voor het leven, voor zijn werk, iemand die alle problemen wil overwinnen. Ik mis mijn ploegmakkers enorm, maar ik wil niet verdrietig zijn. We zullen ze missen, maar ik moet nu mijn leven op de best mogelijke manier invullen, en daar passen geen tranen bij."

Menselijke fout

Ook Chapecoense bleef niet bij de pakken zitten en bouwde snel opnieuw een ploeg op - ter ere van de slachtoffers én zonder financiële hulp van andere clubs. Met succes, het team staat momenteel op een veertiende stek in de hoogste divisie. Follmann, die sinds de crash al veertig keer heeft gevlogen, zegt dat die dadendrang bij de identiteit van Chapecoense past. "De club heeft altijd op haar eigen benen willen staan. Wat ons onderscheidt van elke andere club is dat wij nooit meer uitgeven dan ons budget aankan. Financieel en structureel kon de club dus snel weer een doorstart maken, zonder te vergeten wat er gebeurd is."

Toch heerst er nog heel wat ongenoegen over de manier waarop de crash tot stand kwam. Het vliegtuig raakte zonder brandstof, terwijl het ook bijna 400 kilogram boven zijn gewichtslimiet was geladen én was niet geschikt was om te vliegen op de hoogte waarop de reis plaatsvond. "Het had inderdaad voorkomen kunnen worden. Velen voelen nog heel wat woede omdat het geen mechanisch falen was, maar wel een menselijke fout." In Chapeco rusten intussen al het hele jaar door bloemboeketten tegen het stadhuis, is graffiti met het clublogo op tal van muren aangebracht en dragen taxichauffeurs de kleuren van hun club met enorm veel trots. "Ja, we gaan vooruit, maar zonder het dramatische voorval te vergeten", herhaalt Ruschel de woorden van zijn collega.

