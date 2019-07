Bijna 1 miljoen euro per week: Gareth Bale dicht bij een monsterloon bij Chinese Jiangsu Suning Kristof Terreur

26 juli 2019

23u31 1 Buitenlands voetbal Een deal is zo goed als rond. In het kamp van de Real Madridvedette ontkennen ze niet meer. Gareth Bale (30) verruilt de Koninklijke voor een monsterloon bij het Chinese Jiangsu Suning: bijna 1 miljoen euro per week.

Anderlecht heeft een getekende overeenkomst met een Chinese club over Ivan Santini. Jiangsu Suning wordt gefluisterd. Als het daadwerkelijk die club is, vormt hij daar straks een aanvalsduo met een prestigieuze ster. Tot voor een paar jaar de duurste voetballer ter wereld en een viervoudig Champions Leaguewinnaar. Gareth Bale kiest eieren voor heel veel geld. Zinedine Zidane wil zo snel mogelijk van hem af en Real heeft hem richting China gepusht.

Na een week onderhandelen hapt Bale nu toch toe. Geen enkele Europese topclub wil of kan een speler een langdurig contract aanbieden aan zijn loon -en transfervoorwaarden. Plus hij heeft zijn blessureverleden niet mee. De Welshman stond de afgelopen jaren te vaak in de garage. Te broze spieren.

Zidane zette vorig weekend de machinaties ingang. In Houston, na de verloren oefenwedstrijd tegen Bayern, zei hij vlakaf: “Er moet nu snel een beslissing vallen. De club werkt aan een transfer en ik hoop voor iedereen dat het zo snel mogelijk wordt afgehandeld.”

Bale heeft in Madrid nog een contract tot 2022, maar past niet in de plannen van Zidane van de aanvaller af wil. Hij gaf Bale vorig seizoen na zijn terugkeer weinig speeltijd. De fans lustten hem niet meer. De vedette, die in 2013 voor 100 miljoen euro als grote Messias werd binnengehaald en vooral zijn waarde bewees in Champions Leaguefinales, is in Madrid al een tijdje held af. Zidane: “Ik heb niets tegen Bale, maar het is gewoon dat we dingen moeten veranderen. Het is voor iedereen het beste als er snel duidelijkheid komt.” Die volgt eerstdaags.

Bale wordt met een brutoloon van circa 50 miljoen euro per jaar niet de bestbetaalde speler ter wereld. Die eer blijft weggelegd voor Lionel Messi. Die verdient zonder bonussen, tekenpremie en portretrechten al 60 miljoen euro bruto per jaar en is inclusief premies zeker van meer dan 90 miljoen euro.

