Bij Anderlecht wilde het niet vlotten, maar in Duitsland kan huurling van paars-wit zich wel al snel onderscheiden TLB

11 augustus 2018

17u44 1

Silvère Ganvoula voetbalt dit seizoen in Duitsland, bij tweedeklasser VfL Bochum. En de 22-jarige Congolees, uitgeleend door Anderlecht, is niet onaardig begonnen aan zijn avontuur bij Die Unabsteigbaren. De spits mocht op bezoek bij Duisburg - de tweede match van het seizoen - na 45 minuten invallen en net voorbij het uur buffelde hij de 0-2 in doel. Dat was meteen ook de eindstand. En aan zijn viering te zien was Ganvoula wel héél gelukkig met zijn goal...

Félicitations Silvere Ganvoula beau premier but en Bundesliga 2 et 1ere victoire de la saison pour @VfLBochum1848eV 0-2 sur le terrain de @MSVDuisburg

