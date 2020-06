Bezoek Ibrahimovic aan kleedkamer Hammarby wekt ergernis XC

15 juni 2020

13u51

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Een verrassingsbezoek van Zlatan Ibrahimovic in de kleedkamer van de Zweedse eersteklasser Hammarby IF zorgt voor beroering in het Scandinavische land. Mogelijk heeft de 38-jarige aanvaller van AC Milan daardoor de maatregelen tegen het coronavirus geschonden.

Na de 2-0-zege van Hammarby tegen Östersund was Ibrahimovic zondag verrassend in de kleedkamer van de thuisploeg te zien. De superster, mede-eigenaar van de club uit Stockholm, wou de spelers feliciteren met de drie punten op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen.

Volgens de in Zweden geldende richtlijnen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn echter enkel spelers en trainers toegelaten in de kleedkamers. Er wordt momenteel onderzocht wat er precies gebeurd is, verklaarde de voorzitter van de Zweedse liga SEF Mats Enquist.

Ibrahimovic herstelt momenteel van een kuitblessure die hij op 25 mei opliep op training bij AC Milan. Tijdens de coronalockdown in Italië verbleef hij in de Zweedse hoofdstad, waar hij bij Hammarby trainde.

Lees ook: “Ik heb 300 miljoen en een eigen eiland. Ik hoef dit niet meer te doen”: ex-ploegmaat onthult hoe Ibrahimovic tekeer ging na verlies