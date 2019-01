Besprekingen Batshuayi-Monaco al in beslissende fase, enkel handtekening Chelsea ontbreekt nog Kristof Terreur

13 januari 2019

16u38

Michy Batshuayi wil naar Monaco. Monaco wil Michy Batshuayi. De Rode Duivel (25) pusht voor een uitleenbeurt naar het prinsdom. Enkel de handtekening van Chelsea ontbreekt nog.

Bij Monaco leven ze op goede hoop. Trainer Thierry Henry reikt Michy Batshuayi een helpende hand. De ex-assistent bondscoach wil ‘Batsman’, wiens huurcontract bij Valencia één van de dagen wordt verscheurd, naar zijn club halen. We zullen wel zien wat er gebeurt”, aldus Henry zaterdag. “Maar Batshuayi is een speler die interessant kan zijn, zoveel is zeker.”

Monaco bevestigt dat het de spits graag wil verlossen na zijn mislukt avontuur in Spanje. Onderhandelingen met de zaakwaarnemer van de speler zitten in een beslissende fase: hij heeft hen duidelijk gemaakt dat hij wil komen. De club uit het prinsdom denkt in de eerste plaats aan een uitleenbeurt. De bal ligt nu in het kamp van Chelsea, nog altijd eigenaar van Batshuayi.