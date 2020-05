Besparing van 35 miljoen: Nederlandse profvoetballers gaan akkoord met collectieve salarisvermindering XC

07 mei 2020

14u53

De belangenbehartigers in het Nederlandse betaald voetbal hebben een akkoord bereikt over een collectieve salarisvermindering. Naar schatting wordt hiermee op jaarbasis zo'n 35 miljoen euro uitgespaard, bedoeld om de financiële gevolgen van de coronacrisis voor de clubs iets te verlichten.

Het akkoord is gesloten tussen werkgeversorganisatie FBO, de spelersvakbonden VVCS en ProProf en de vakvereniging Coaches Betaald Voetbal (CBV). Voetbalbond KNVB, de Eredivisie CV en de Coöperatie Eerste Divisie ondersteunen de maatregelen. De partijen spreken van een “historisch akkoord”.

Het pakket aan noodmaatregelen bestaat uit collectieve aanbevelingen en bindende afspraken. De aanbevelingen zijn bedoeld voor het resterende deel van het inmiddels afgebroken seizoen en de eerste seizoenshelft van 2020-2021. Zo is het verzoek om af te zien van collectieve bonussen of daarvoor een minnelijke regeling te treffen. Wat betreft salarisreductie hanteren de betrokken partijen een ‘progressieve staffel’, wat betekent: hoe hoger het salaris, hoe meer spelers en trainers inleveren. Dat loopt uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent. De aanbeveling van salarisreductie geldt in principe tot 1 januari 2021.

“Wij zijn op een gepaste wijze trots dat we in deze voor iedereen bizarre, moeilijke en onrustige tijden toch collectieve afspraken hebben kunnen maken met de vakbonden over noodmaatregelen voor het betaald voetbal”, zegt directeur Serge Rossmeisl van de FBO. “Het geeft aan dat iedereen binnen de voetballerij zich volledig bewust is van de ernst van de crisis en de gevolgen. Daarnaast bewijst deze regeling dat het betaald voetbal de verantwoordelijkheid neemt om eerst naar zichzelf te kijken, bij het nemen van noodzakelijke maatregelen.”

De KNVB berekende dat de clubs minimaal 300 miljoen euro aan inkomsten mislopen doordat dit seizoen voortijdig is beëindigd. Het ziet ernaar uit dat de stadions ook komend seizoen nog maanden gesloten zullen blijven voor het publiek, waardoor de schade voor de clubs nog groter wordt. De KNVB heeft de overheid om hulp gevraagd, maar benadrukte dat het Nederlandse profvoetbal eerst zelf financiële offers zal moeten brengen.

