Besnik Hasi over zijn opmerkelijke overgang naar Saoedi-Arabië: "Zal aanpassen worden, maar verhuis schrikt mij niet af" XC

27 juli 2018

15u19

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Besnik Hasi is de nieuwe trainer van Al-Raed. Hoe komt de gewezen Anderlecht-coach in godsnaam bij een Saoedische club terecht? Wij vroegen het hem.

Hasi zat na zijn ontslag bij Olympiakos reeds tien maanden zonder job. “Daardoor begon het toch wat te kriebelen. Er waren wel aanbiedingen, maar ik voelde aan dat het eerder dit jaar niet het moment was”, aldus de Albanese Kosovaar. “Niet zo lang geleden kwam Al-Raed met een voorstel en heb ik besloten de uitdaging aan te gaan.”

“De verhuis naar een ander continent (Azië, red.) schrikt mij niet af. Het enige minpunt is dat ik mijn vrouw en kinderen moet achterlaten. Maar in het leven moet je nu eenmaal keuzes maken. Misschien nog meegeven: ik heb getekend voor één jaar, zonder opties. En ik wil ook niet rond de pot draaien: financieel is dit voor mij een stuk interessanter. In België zou ik zoiets nooit kunnen verdienen.”

Mikken op de middenmoot

“De Saoedische competitie wordt tevens professioneler. Er komen twee clubs bij in de hoogste klasse: van 14 naar 16. Daarnaast mogen de teams ook meer buitenlanders aantrekken - zo zie je dat er toch enkele sterren (zoals Nordin Amrabat, red.) de overstap naar deze competitie hebben gemaakt. Dat de stadions telkens vol zitten, is ook mooi meegenomen.”

Al-Raed wist zich vorig jaar maar nét te redden. Is het behoud de enige ambitie? “Neen, we mikken hoger”, stelt Hasi resoluut. “De club is sterker geworden. Er lopen enkele nieuwe jongens rond en mogelijk komen er nog twee transfers bij. De voorzitter vertelde me dat hij rond de achtste plek wil eindigen.”

De middenmoot dus. Iets wat Hasi als trainer niet gewoon is. Met Anderlecht, Legia Warschau en Olympiakos streed hij steevast voor de prijzen. “Dat wordt nu anders. Het zal aanpassen worden. Maar dat maakt de uitdaging alleen maar aantrekkelijker.”

Hasi volgt bij Al-Raed tevens oud-Anderlechtploegmaat Aleksander Ilic op. “Dat wist ik eerst niet”, bekende Hasi. “Ik heb Aleksander gisteren gebeld en hij vertelde me de goede en minder goede dingen van de club. Daarnaast sprak een van mijn assistenten met Marc Brys, die er een tijdje geleden aan het werk was. Dus ik heb wel wat informatie, maar uiteindelijk zal ik het allemaal zelf ontdekken.”