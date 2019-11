Benteke krijgt jaar rijverbod wegens meerdere snelheidsovertredingen Redactie

15 november 2019

15u56 1 Buitenlands voetbal Christian Benteke mag 12 maanden niet rijden, nadat hij drie zware snelheidsovertredingen beging. Dat meldt de Evening Standard.

De 28-jarige Rode Duivel werd in januari met z’n Bentley Bentayga geflitst in New Malden (Zuid-West Londen). Benteke reed 130 km/u op een baan waar hij 80 km/u mocht. Twee maanden later werd hij in diezelfde regio geflitst aan een snelheid van 143 km/u, en dat terwijl de toegelaten snelheid slechts 65 km/u bedroeg.

Op 22 juli was het opnieuw prijs. Meer dan 100 km/u op een baan waar hij nog geen 50 km/u mocht. Het kost Benteke een rijverbod van een jaar. Daarnaast kreeg hij een boete van 2400 pond (2.806 euro) en moet hij 380 pond (444 euro) aan gerechtskosten betalen.

“De heer Benteke is een bekende voetballer. Hij heeft veel fans en zou een rolmodel moeten zijn voor die supporters”, klonk het onder meer in Lavender Hill Magistrates’ Court. Benteke zit momenteel in Rusland, waar de Rode Duivels morgen in Sint-Petersburg spelen.