Benfica-voorzitter ontkent beschuldigingen van corruptie LPB

06 september 2018

19u45

Bron: anp 0

Benfica ontkent krachtig alle beschuldigingen over mogelijke corruptie. Volgens voorzitter Luis Filipe Vieira zijn de recente aantijgingen nergens op gebaseerd. "We gaan onze reputatie op een compromisloze manier verdedigen", aldus Vieira. "Er bestaat geen enkel bewijs, ook niet indirect, wat Benfica zou kunnen belasten."

Portugese aanklagers stelden eerder deze week Benfica en drie juridische medewerkers van de club in staat van beschuldiging. De aanklacht bevat een lange lijst van misdrijven, waaronder corruptie en illegale inzage van vertrouwelijke rechtbankdocumenten in computerbestanden. Een rechter moet nog beslissen of de zaak van het Openbaar Ministerie tegen de club en/of de drie personeelsleden in behandeling wordt genomen. De Portugese voetbalbond laat op basis van de informatie van het parket een eigen onderzoek uitvoeren.

Benfica-voorzitter Vieira is niet van onbesproken gedrag. Hij werd eerder dit jaar formeel als verdachte aangeduid in een andere corruptiezaak, die los van Benfica staat.