Benevento op weg naar titel in Italiaanse Serie B CPG

10 februari 2020

16u53 0 Serie B Het Italiaanse Benevento won zondagavond in de Serie B met 0-1 op het veld van kelderploeg Cosenza. Roberto Insigne - de jongere broer van Napoli-aanvaller Lorenzo Insigne - scoorde de winnende treffer voor de bezoekers.

Dankzij die overwinning tellen de Zuid-Italianen nu 54 punten. Met slechts één nederlaag dit seizoen is Benevento na 23 speeldagen de autoritaire leider in de Italiaanse Serie B. Het telt inmiddels 17 punten meer dan eerste achtervolgers Crotone en Frosinone.

'Gli Stregoni' degradeerden in 2018 na een zwak debuutseizoen in de Italiaanse eerste klasse uit de Serie A. Vorig seizoen liep de ploeg uit Campania de promotie naar het hoogste niveau via een play-offeindronde net mis. Dit jaar lijken de rood-gelen wel te gaan slagen in dat doel. Met nog 15 speeldagen te gaan, ligt ook de titel in de Serie B binnen handbereik. Volgend weekend krijgt Benevento het bezoek van de nummer vier in de stand Pordenone.