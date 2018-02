Belgische scout die Carrasco naar Monaco loodste: "Wanneer het geld het overneemt" Mike De Beck

27 februari 2018

12u37

Bron: Twitter 2 Buitenlands Voetbal Het hart van Stéphane Pauwels bloedt. Het TV-gezicht in de Franstalige kant van ons land bracht Carrasco als scout van Racing Genk naar AS Monaco. Nu de 24-jarige Rode Duivel voor een Chinees avontuur kiest, blijft Pauwels teleurgesteld achter.

Dalian Yifang. Het is niet bepaald het team waar elke jonge voetballer van droomt. Toch ruilt Yannick Carrasco Atlético Madrid in voor een sprong in het onbekende. Geen goede keuze, vindt Stéphane Pauwels. De man ging de 15-jarige Carrasco scouten voor AS Monaco toen die nog bij de jeugdreeksen van Racing Genk zat. De Monegasken boden het jonge talent uiteindelijk een profcontract aan. De rest is geschiedenis.

"Carrasco naar China...", ventileerde Pauwels zijn mening op Twitter. "Op zijn leeftijd is het een keuze van het geld. Triest gezien het talent en de diensten die hij had kunnen leveren voor een goede club. Wanneer het geld het overneemt... Ver weg van het kind dat er van droomde om profvoetballer te worden toen ik hem naar Monaco bracht. En wat vindt zijn entourage hiervan? Teleurgesteld, Yannick."

Carrasco en Chine ..à son âge un choix d'argent ..Triste Vu le Talent Et les services qu'il aurait pu rendre à un Bon Club ..Quand le pognon prend le dessus ..loin le gamin qui rêvait d'être footballeur qd Je l'ai ramené à Monaco .quid de l'entourage ?.Déçu Yannick😓 Stéphane Pauwels(@ StephanePauwels) link