Belgen in het buitenland: assist Thorgan Hazard levert weinig op - Witsel zet stap naar Champions League - ook Praet en Tielemans aan het feest Bewerkt door GVS

18u11

Bron: Belga 0 AFP Buitenlands Voetbal Een assist van Thorgan Hazard in de beginfase heeft Borussia Mönchengladbach weinig opgebracht in het Bundesliga-duel tegen Bayer Leverkusen. Hazard en co kregen een 1-5 om de oren. Axel Witsel zette door een 2-1 zege met Tianjin een belangrijke stap richting Aziatische Champions League.

Thorgan Hazard zorgde met een assist voor Fabian Johnson (7.) mee voor een vroege voorsprong van Mönchengladbach tegen Bayer Leverkusen, maar na de rust drukte Leverkusen door. Sven Bender (48.) maakte de gelijkmaker, Leon Bailey (ex-Genk,59.) de 1-2, Julian Brandt (61.) de 1-3. Kevin Volland (69.) en Joel Pohjanpalo (81.) dikten zelfs nog aan tot 1-5. Stuttgart, met Orel Mangala in de basis, verloor met 1-0 bij Leipzig na een doelpunt van Marcel Sabitzer (23.).

Tianjin Quanjian, met Axel Witsel de hele wedstrijd in de ploeg, pakte in de Chinese competitie een belangrijke 2-1 zege tegen Hebei. Daardoor naderen Witsel en co tot op één punt van Hebei, dat de derde plaats bezet die recht geeft op de voorrondes van de Aziatische Champions League. De Belgische middenvelder pakte geel (66.). Er resten nog twee speeldagen.

In Schotland plaatste Celtic Glasgow, met Dedryck Boyata 90 minuten in de ploeg, zich voor de halve finales van de League Cup. Het ging met 2-4 winnen bij Hibernian. .

Dennis Praet en Sampdoria boeken ruime zege tegen Crotone

Sampdoria heeft op de negende speeldag van de Italiaanse Serie A een 5-0 zege geboekt tegen Crotone. Dennis Praet, die de hele wedstrijd speelde voor de thuisploeg, droeg zijn steentje bij en gaf een assist. Sampdoria rukt op naar de vijfde plaats. Gian Marco Ferrari opende al in de derde minuut de score. Daarna dikten Fabio Quagliarella (12., penalty), Gianluca Caprari (39.), Karol Linetty (71.) en Dawid Kownacki (76.) de score verder aan. Linetty scoorde op aangeven van Praet, die de achterlijn bereikte en het leer slim teruglegde. Sampdoria staat met 17 punten voorlopig op de vijfde plaats, Crotone (6 ptn) is zestiende.

In de Cypriotische competitie heeft Urko Pardo vijf doelpunten moeten incasseren. De Belgische doelman ging met Alki Oroklini voor eigen publiek met 0-5 onderuit tegen Doxa. Pafos won dan weer met 4-0 van Nea Salamis. Christian Brüls opende de score. Pafos (13 ptn) staat na acht speeldagen op de derde plaats, Alki (9) is negende.

Basisspeler Youri Tielemans pakt zege met Monaco

Youri Tielemans heeft met Monaco met 2-0 gewonnen van Caen in de Franse Ligue 1. Hij kreeg opnieuw zijn kans in de basiself, liet een goede indruk na en werd zelfs tot Man van de Match uitgeroepen. Tielemans mocht opnieuw starten voor AS Monaco tegen Caen, waar Stef Peeters niet van de bank kwam. Centraal op met middenveld maakte Tielemans een sterke beurt en gaf hij de beslissendste pas die uiteindelijk leidde tot de 1-0 van Balde Keita (21.). Radamel Falcao (59.) verdubbelde de score na de rust vanop de penaltystip.



Negen minuten voor tijd mocht Tielemans naar de kant, om plaats te ruimen voor zijn grote concurrent Joao Moutinho. Monaco nadert tot op drie punten van PSG, maar dat speelt morgen nog een topper in Marseille.



In Rusland nam Maxime Lestienne het met Rubin Kazan op tegen Dynamo Moskou. Hij werd bij de rust gewisseld. De wedstrijd eindigde op een doelpuntloos gelijkspel.