Belgen in het buitenland: Arsenal knikkert Chelsea ondanks treffer Hazard uit League Cup - Praet valt uit bij 'Samp' Redactie

24 januari 2018

23u02

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Manchester City neemt het in de finale van de Engelse League Cup op tegen Arsenal. De Gunners wonnen in het Emirates Stadium met 2-1 tegen Chelsea, nadat de heenmatch op 0-0 was geëindigd. Eden Hazard, de enige Rode Duivel aan de aftrap, opende de score, maar zijn treffer werd nog uitgewist door Monreal en Xhaka.

Geen Alvaro Morata bij Chelsea en dus mocht Michy Batshuayi hopen op een basisplaats bij Chelsea. Maar Antonio Conte opteerde voor de sneltrein waarvan de locomotieven naar de namen Willian, Pedro en Hazard luisteren. En die keuze moest de Italiaan zich aanvankelijk niet beklagen. Pedro's openingstreffer werd eerst nog (terecht) afgekeurd voor buitenspel, maar na acht minuten kon Hazard wél scoren op assist van diezelfde kleine Spanjaard.

Dramatisch begin voor Arsenal aan het 'post Sanchez-tijdperk', maar de 'Gunners' van Arsène Wenger panikeerden niet en vijf minuten na de treffer van Hazard hingen de bordjes weer gelijk. Monreal scoorde, al had de verdediger van Arsenal wel enorm veel geluk. Via de hoofden van Alonso én Rüdiger belandde de bal voorbij Caballero. 1-1 was ook de ruststand.

Na rust kon Arsenal Chelsea terugdringen, maar dat leverde geen treffer op. De 'Blues' konden gaandeweg onder de druk uitkomen, maar net op dat moment konden de mannen van Wenger dan toch hun tweede treffer in doel leggen. En opnieuw hadden de 'Gunners' het geluk aan hun zijde. Via de ongelukkige Rüdiger viel een voorzet van Lacazette voor de voet van Xhaka en de Zwitser nam het geschenk in ontvangst: 2-1.

Conte gunde Batshuayi nog een half uur, maar de Rode Duivel kon in het spel opnieuw niet overtuigen. Bijna scoorde Iwobi zelfs nog de 3-1 na ongelukkig balverlies van de spits, maar Caballero hield de spanning in de wedstrijd. Maar uiteindelijk kwamen de 'Gunners' niet meer in de problemen. Arsenal won met 2-1 en speelt de finale van de League Cup.

Dzeko redt punt voor Roma in blessuretijd, Praet valt uit

Edin Dzeko staat dan wel in de belangstelling van Chelsea, maar de Bosnische spits bewees vanavond helemaal op zijn club AS Roma te zijn gefocust. De aanvaller bezorgde Roma bij Sampdoria in blessuretijd een punt: 1-1. Radja Nainggolan speelde de hele match voor de bezoekers, terwijl Dennis Praet bij de thuisploeg tien minuten voor tijd de strijd moest staken met een dijblessure.

Ook Sampdoria sloeg in blessuretijd toe, maar dan in de eerste helft. Fabio Quagliarella scoorde vanaf de stip. Arbiter Daniele Orsato had de hulp van de video-arbiter nodig om een penalty te geven. Verdediger Aleksandar Kolarov maakte volgens de scheidsrechter hands.

De ploeg van Kevin Strootman had bij een zege gelijk kunnen komen met Inter, dat op de vierde plaats staat. Die plek geeft recht op CL-voetbal.

Lazio wint

In een inhaalwedstrijd van de twaalfde speeldag van de Italiaanse Serie A nam Lazio Rome, met Jordan Lukaku de hele wedstrijd in de ploeg, het op tegen Udinese. Samir (22.) opende de score met een owngoal in het voordeel van Lazio, de Portugees Nani verdubbelde na de rust (47.) de voorsprong. Felipe Anderson (87.) legde de 3-0 eindstand vast. In de stand is Lazio nu knap derde met 46 punten, acht minder dan leider Napoli.

PSG moest in de Franse beker zwoegen tegen Guingamp. Rode Duivel Thomas Meunier startte in basis, en het was zijn ploegmaat Adrien Rabiot (21.) die voor het openingsdoelpunt zorgde. Dankzij een owngoal van Lucas Deaux (25.) stond het al gauw 2-0. Marcus Thuram (33.) maakte van op de stip de aansluitingstreffer, Javier Pastore (64.) breidde na de rust de voorsprong weer uit. Een door Meunier veroorzaakte penalty werd omgezet door Yeni N'Gbakoto en bracht Guingamp weer dichterbij. De Belg had Marcus Coco neergemaaid. Marquinhos (89.) kwam in het slot nog met de 4-2. Ook in Frankrijk haalde Isaac Mbenza het met Montpellier met 4-3 van Lorient. Mbenza (60.) maakte zelf de 3-2.

In de kwartfinales van de Griekse beker bleef de heenwedstrijd tussen topploegen Olympiakos en AEK Athene onbeslist. Beide teams kwamen niet tot scoren. Silvio Proto en Guillaume Gillet begonnen in de basis bij Olympiakos, Kevin Mirallas viel in na 56 minuten. In Cyprus tot slot verloor APOEL Nicosia, met Igor De Camargo de hele partij op de bank, pijnlijk met 0-4 van Limassol.