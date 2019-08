Bekijk hier de vier goals en de spannende penaltyreeks van de Supercup LPB

Geen winnaar na 120 minuten in het Supercup-duel tussen Liverpool en Chelsea. Giroud bracht de ‘Blues’ met de rust in zicht op voorsprong. Vlak na de pauze zorgde Mane weer voor evenwicht. Daarna werd er niet meer gescoord binnen de reguliere 90 minuten. In de verlengingen trof Mane een tweede keer raak, maar Jorginho bracht Chelsea vanop de stip langszij. Liverpool won het pleit uiteindelijk met de strafschoppen. Negen strafschoppen gingen er, al dan niet met een gelukje, in. Tammy Abraham, de laatste penaltynemer voor Chelsea, miste als enige. Bekijk hier de vier goals en de spannende penaltyreeks.