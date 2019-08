Bekijk hier beide goals in de reguliere speeltijd van Supercup-finale LPB

14 augustus 2019

Geen winnaar na 90 minuten in het Supercup-duel tussen Liverpool en Chelsea. Giroud bracht de ‘Blues’ met de rust in zicht op voorsprong. Vlak na de pauze zorgde Mane weer voor evenwicht. Daarna werd er niet meer gescoord, op dit moment zijn de verlengingen bezig. Bekijk hier de goals in de reguliere speeltijd.