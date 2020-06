Beker én 15 miljoen per jaar, twee keer prijs voor Dries Mertens: “Ik heb lang nagedacht voor ik verlengde, maar deze club is speciaal” XC/KTH/TTV

18 juni 2020

06u26 40 Coppa Italia ‘La nostra storia continua’. Na zijn doelpuntenrecord, nu het monstercontract. Dries Mertens (33) zal de komende twee seizoenen jaarlijks maar liefst 15 miljoen euro bruto opstrijken bij Napoli. De bekerwinst later op de avond maakte zijn onvergetelijke dag compleet.



Het aankondigingsfilmpje op zijn Twitteraccount was al weken klaar. Nog voor hij gistermiddag met mondmasker op de sneltrein richting Rome stapte, werden de krabbels uiteindelijk gezet. Dries Mertens verlengde tot 2022 met optie bij zijn Napoli, waar hij sinds gisteren de absolute grootverdiener is: “Vanaf de eerste dag hier hebben jullie me omarmd. Jullie hebben me wonderlijke dingen geleerd”, klonk het in de video. “Ik voelde me hier meteen thuis. Het minste wat ik kon doen, is jullie terugbetalen in dit mooie blauwe shirt: door goals te scoren. Heel veel goals.” En nog: “De liefde is voor eeuwig. Ik zal alles geven tot de laatste dag. Ik zal er alles aan doen om mijn plaats in de geschiedenis van deze club en deze stad te behouden. Als de topschutter aller tijden. Wie had dat ooit gedacht? Ondertekend, Dries - Ciro - Mertens.”

Gattuso heeft zijn systeem beter aangepast aan zijn kern. De wil om te winnen is groot Dries Mertens

Zoals Lukaku

Met een gegarandeerd loonpakket van 15 miljoen euro bruto, dat nog kan oplopen met prestatiegerichte bonussen, wordt recordschutter Mertens de bestbetaalde speler van Napoli. Meer nog: de Rode Duivel vangt straks een salaris dat in lijn ligt met wat Romelu Lukaku bij Inter bruto verdient - in de Serie A doen enkel Cristiano Ronaldo en Matthijs de Ligt (Juventus) beter. Voor een speler van 33 tast Napoli érg diep in de pocket. Het was een symbooldossier, afgerond enkele dagen na Mertens’ 122ste recordgoal voor de club. Liefst wil Napoli na zijn loopbaan door met Mertens, maar daarover moet nog worden gepraat. Er zijn daarover geen clausules opgenomen. ‘Ciro’ verdient straks alvast een pak meer dan de voorbije seizoenen, waarin hij jaarlijks ongeveer 8 à 9 miljoen euro bruto opstreek. Inter en Chelsea visten de voorbije weken achter het net.

VIDEO: De reactie van Mertens na de wedstrijd (Italiaans)

Boost

Eigenlijk had Mertens liever zaterdag voor de halve finale van de Coppa Italia al getekend, maar met vijf dagen respijt stond de krabbel er dan toch. Een laatste twist, een laatste turn. Zijn zaakwaarnemer, Stijn Francis, verbleef al sinds eind vorig week in Italië met de bedoeling de deal af te ronden. Ook gisterenmiddag moest er nog een obstakel overwonnen. Met Napoli onderhandelen is altijd een beetje sterven. Vraag het aan elke clubleider, aan elke zaakwaarnemer. Voorzitter Aurelio De Laurentiis, filmproducent, houdt wel van cinema.

De welgetimede contractverlenging moest Mertens én Napoli een boost geven in de finale van de Coppa Italia, hét hoogtepunt van dit seizoen voor ‘Gli Azzurri’. Mertens tegenover Ronaldo, op wie de spotlights evenzeer gericht waren na het missen van een penalty vorige vrijdag in de halve finale tegen Milan. Noch de Portugees noch Mertens liet zich opmerken in een potige eerste helft, waarin Insigne de paal trof en Napoli de beste kansen kreeg. De Rode Duivel werd voorbij het uur naar de kant gehaald voor Milik - de contractverlenging vertaalde zich niet in een glansrol in zijn tweede Italiaanse bekerfinale.

Vooral Milik en Insigne lieten in het slotkwartier de kans liggen om Napoli naar een zesde bekerwinst te trappen - in de slotminuut trof ook Elmaz de paal! Geen verlengingen, wél strafschoppen. Daarin zag Mertens hoe Napoli kreeg wat het verdiende vanop de stip. Mertens geloofde bij de aanstelling van Gattuso dat hij onder de ex-international prijzen kon pakken. Meteen een fantastische bekroning nadat hij Napoli en Napels eerder gisteren zijn eeuwige liefde had verklaard.

“We wilden iets speciaal doen”, reageerde Mertens na de wedstrijd. “Spelen voor deze club is speciaal. Ik heb lang nagedacht voor ik verlengde. Over de groep, de trainer en de staf. En dan is er de stad. De quarantaine was als vakantie voor mij. Gattuso heeft zijn systeem beter aangepast aan zijn kern. De wil om te winnen is groot.”

Feestje in Napels

De gewonnen beker zorgde voor heel wat fans in de straten van Napels. De supporters van de club kwamen in de late uren nog massaal naar buiten om de Coppa Italia te vieren. Het coronavirus leek even vergeten in de Zuid-Italiaanse miljoenenstad. Heel veel aandacht voor de coronamaatregelen was er ook niet meer. Op verschillende pleinen verzamelden zich enkele honderd tot duizend mensen. Wie zich dan toch liever niet in het gewoel waagde, zat dan maar te toeteren in zijn wagen.

De statistieken van Mertens

7de onderscheiding in prijzenkast van Mertens:

2008-2009: Grootste Talent in Eerste divisie (AGOVV)

2009-2010: Zilveren Schoen (FC Utrecht)

2011-2012: KNVB Beker (PSV)

2012-2013: Johan Cruijff Schaal (PSV)

2013-2014: Coppa Italia (Napoli)

2014-2015: Supercoppa (Napoli)

2019-2020: Coppa Italia (Napoli)



