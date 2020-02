Beet in geslachtsdeel tegenstander levert Franse voetballer vijf jaar schorsing op LRE

19 februari 2020

11u31

Bron: Daily Mail 0 Voetbal Een pijnlijk voorval heeft zich voorgedaan in Frankrijk. Een amateurvoetballer heeft in het geslachtsdeel van één van zijn tegenstanders gebeten. Het verdict: vijf jaar schorsing.

Het voorval vond plaats na de wedstrijd tussen Terville en Soetrich in november. Twee spelers begonnen een gevecht in de parkeergarage, zo meldt de lokale krant Lorraine. Een speler van Terville wou tussenbeide komen, maar moest dit bekopen met een beet ‘onder de gordel’. Tien hechtingen en vier dagen rust was het uiteindelijke verdict.

Dezelfde feiten liet ook Emmanuel Saling van het voetbaldistrict Mosellan weten aan de Daily Mail. “Het gebeurde na afloop van het duel in de parkeergarage van het stadion. Er was een woordenwisseling, daarna een vechtpartij en toen ging het van kwaad tot erger. Beide partijen hadden schuld.”

Het gaat hier om een uniek voorval. Het was zo uitzonderlijk dat zelfs een expert erbij gehaald werd om een uitspraak te kunnen doen over dit accident. Vijf jaar kreeg de speler. Het is uitzonderlijk dat een schorsing verschillende jaren duurt.

Opvallend: ook het slachtoffer kreeg een straf. Zes maanden schorsing door zijn aandeel in het gevecht. Van een pijnlijk avondje gesproken.