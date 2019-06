Beelden van schermutseling tussen Neymar en model dat hem aanklaagt voor verkrachting gaan viraal ODBS/GVS

06 juni 2019

10u52 3 Buitenlands voetbal Er zijn beelden opgedoken van een schermutseling tussen Neymar en Najila Trindade, het 26-jarig model dat de Braziliaan beschuldigt van verkrachting. Op de video, die gebruikt wordt in het politieonderzoek, slaat de vrouw enkele keren naar de voetbalvedette, waarna ze zegt: “Ik ga je slaan, je weet wel waarom. Omdat je me gisteren hebt geslagen.”

Neymar zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet enkel omdat hij een zoveelste blessure opliep waardoor hij de Copa América in eigen land mist, nog meer omdat hem een verkrachtingszaak boven het hoofd hangt. De bekende Braziliaanse blogger Najila Trindade (26) beschuldigt haar landgenoot van aanranding, Neymar zelf maakte in een lijvige boodschap duidelijk dat het om seks met wederzijdse toestemming ging. De politie startte een onderzoek, waarbij deze ochtend cruciale beelden zijn uitgelekt - vermoedelijk gemaakt één dag na de bewuste nacht.

Op de video is te zien hoe Neymar op het bed gaat liggen, met Najila op hem. Na een paar seconden staat het model opnieuw op en begint ze hem te slaan. De ster van PSG probeert de aanval af te weren, maar de jongedame is niet te stoppen. “Nee, nee, nee, niet slaan”, zegt Neymar. “Nee? Jij gaat mij toch slaan? Ik ga je wel slaan, je weet wel waarom. Omdat je me gisteren hebt geslagen”, zou Najila volgens verschillende Braziliaanse en Portugese media hebben terug geschreeuwd.

Valstrik

Opmerkelijk is de plek vanwaar het tafereel gefilmd is. Volgens Neymar Senior had zijn zoon door dat het om een valstrik ging, toen hij de dag na die bewuste nacht nog even terugkeerde naar het hotel en zag hoe de vrouw alles filmde met een op een strategische plaats verstopte gsm. Toen ze ‘ontmaskerd’ werd en Neymar vroeg om er geen schandaal van te maken, zou het tot de schermutseling op het bed zijn gekomen waarbij ook de voetballer geprobeerd heeft de scène in beeld te brengen. ”We gaan er dan ook alles aan doen om deze video openbaar te maken”, stelde de vader gisteren al. “Want dit is het bewijs dat hij zelf in de val is gelokt en is mishandeld.” Wellicht stuurde het kamp-Neymar deze beelden dus de wereld in, om aan te tonen dat Najila een spelletje speelde en uit is op roem en/of centen.

Ik zei hem dat er niks zou gebeuren. Maar hij luisterde niet, draaide zich om en deed wat er gebeurd is… Ik zei stop, stop, stop! Maar hij zei niet veel, hij deed gewoon. Najila Trindade

Gerechtigheid

De Braziliaanse blijft echter bij haar standpunt en deed gisteren haar verhaal tegenover TV SBT. Ze zegt dat ze seks wilde met Neymar, toen werd hij agressief. “Totaal anders dan de jongen die ik had leren kennen. Toen ik hem vroeg of hij een condoom bij had, zei hij nee. Ik zei hem dat er dan niks zou gebeuren. Maar hij luisterde niet, draaide zich om en deed wat er gebeurd is… Ik riep stop, stop, stop. Maar hij zei niet veel, hij deed gewoon verder. Hij heeft mij veel pijn gedaan.

De vrouw wil nu “gerechtigheid”. “Hij heeft me getraumatiseerd. Ik wil dat hij boet voor wat hij aangericht heeft.” Najila deelt ook mee hoe de twee elkaar hebben leren kennen. “We stuurden berichten via Instagram”, zegt ze. “Hij vroeg of ik naar Parijs kon komen. Ik wilde wel, maar antwoordde dat ik dat op dit moment niet kon betalen. Hij zei dat hij het zou regelen, en hij betaalde mijn vlucht en hotelkamer.”