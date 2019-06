Beelden opgedoken van Sneijder die auto van bejaard echtpaar vernielt MS

29 juni 2019

21u15

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal De Nederlandse voetballer Wesley Sneijder is vorige zondag in Utrecht opgepakt. De 35-jarige middenvelder, die tegenwoordig bij Al Gharafa speelt in Qatar, vernielde ‘s nachts een auto, zo is te zien op beelden die de Nederlandse website De Nederlandse voetballer Wesley Sneijder is vorige zondag in Utrecht opgepakt. De 35-jarige middenvelder, die tegenwoordig bij Al Gharafa speelt in Qatar, vernielde ‘s nachts een auto, zo is te zien op beelden die de Nederlandse website Shownieuws publiceerde.

In het filmpje is te zien hoe Sneijder, gehuld in een wit t-shirt, op het dak van de auto zit Hij trapt onder meer met zijn voeten op de voorruit en gaat na een aantal seconden zelfs op de motorkap staan. De beelden, gemaakt door een buurtbewoner, bevatten ook geluid. “Kom naar binnen”, roept een onbekende dame, die Sneijder even later een kus geeft.

De wagen blijkt van een bejaard koppel blijkt te zijn. “Hij heeft ook nog tegen de auto geplast”, zegt de eigenares van de donkere wagen van het merk Daihatsu ontsteld bij het Algemeen Dagblad. “Een bekende voetballer of niet, je blijft van iemand anders spullen af.” De vrouw reageert anoniem, want “ik heb er ook niet voor gekozen dat hij op ónze auto zat”.

Sneijder is inmiddels weer op vrije voeten. Hij zou een schadevergoeding betaald hebben. De Nederlandse politie wilde niet bevestigen dat het om Sneijder ging, maar zei dat er een 35-jarige man was opgepakt. Volgens de woordvoerder werd ‘de man’ inderdaad aangehouden voor vernieling van een auto.