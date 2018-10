Beelden opgedoken van Cristiano Ronaldo die enkele uren voor vermeende verkrachting (intiem) danst met aanklager XC

03 oktober 2018

10u15

Bron: The Sun 2 Buitenlands Voetbal The Sun pakt vandaag uit met The Sun pakt vandaag uit met beelden van Cristiano Ronaldo, die enkele uren voor de vermeende verkrachting danst met zijn aanklager: Kathryn Mayorga. In het filmpje -dat dateert van juni 2009- is te zien hoe de twee in een Amerikaanse nachtclub intiem met elkaar omgaan.

Het Duitse magazine Der Spiegel meldde vorige week dat Mayorga een zaak is gestart tegen Ronaldo, omdat de Portugees haar in 2009 naar verluidt verkrachtte in een hotel in Las Vegas. "Hij probeerde mijn ondergoed uit te trekken, wat hem niet lukte. Ik heb me dan tot een bal samengerold en geprobeerd mijn vagina met twee handen te beschermen. En dan kwam hij boven op mij. Ik heb 'nee, nee, nee, nee' geroepen", klonk het in Der Spiegel.

“Dat is allemaal onzin. Het is fake news", reageerde de Portugese voetbalster via Instagram. “Ze wil gewoon mijn naam gebruiken om zo beroemd te worden. Dat soort dingen gebeuren. Ik ben een gelukkig man en er is niets aan de hand."

Intussen heeft de politie in Las Vegas de mogelijke verkrachtingszaak heropend. De Amerikaanse recherche is op basis van informatie van het slachtoffer aan de slag gegaan. De politie heeft wel nog geen verdere details over de zaak bekendgemaakt.