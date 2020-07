Bayernvoorzitter klopt mogelijk aan bij FIFA na schrapping Ballon d’Or: “Lewandowski verdient de trofee” GVS

28 juli 2020

12u20 0 Buitenlands voetbal Geen Ballon d’Or dit jaar , maar daar wil Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge het niet zomaar bij laten. Hij vindt het een gemiste kans voor Robert Lewandowski en zal mogelijk gaan aankloppen bij de FIFA.

Het tijdschrift ‘France Football’ vindt het dit jaar oneerlijk om een Ballon d’Or uit te rijken. “Dit was geen normaal seizoen. De ene competitie werd afgewerkt, de andere niet. De slotfase van de Champions League wordt dan weer in een speciaal format gespeeld. Sommige teams hebben wedstrijdritme, andere niet. Neen, de statistieken en prestaties van spelers kunnen dit seizoen niet worden vergeleken”, klonk het.

Een spijtige zaak, vindt Bayernvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge. In een jaar waar Lionel Messi en Cristiano Ronaldo niet incontournable waren, was dit misschien hét moment voor Robert Lewandowski om de begeerde prijs in de wacht te slepen. “Iedereen, behalve de Franse competitie, zal het seizoen afmaken. Dan moet het toch mogelijk zijn om de trofee uit te reiken?”, zegt Rummenigge, zelf winnaar in 1980 en 1981. “En ja uiteraard: ik zeg dit ook, omdat ik denk dat Lewandowski onder deze omstandigheden een goede kans had om de Ballon d’Or te winnen. Hij kende het beste seizoen van zijn carrière. Hij had het simpelweg ook verdiend.”

Infantino

De 64-jarige Rummenigge wil er zelfs stappen voor ondernemen. Hij laat doorschemeren zijn contacten bij de Wereldvoetbalbond FIFA aan te spreken. “Misschien leg ik het wel op tafel bij Infantino (voorzitter van de FIFA, red.). Ik zal hem proberen overtuigen om France Football op andere gedachten te brengen. Of ik vertel dat de FIFA een Gouden Bal-verkiezing kan organiseren.” De FIFA reikt met ‘The Best FIFA Football Awards’ zelf al trofeeën uit, maar die verkiezing is minder gerenommeerd.