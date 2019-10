Bayern voorkomt blamage in Duitse beker - Raman blinkt uit - Bornauw laat zich ringeloren door vierdeklasser Redactie

29 oktober 2019

22u01

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Bayern München is met de schrik vrij gekomen in de Duitse beker. De titelhouder boekte in de tweede ronde een benauwde zege bij VfL Bochum: 1-2.

Serge Gnabry (83ste minuut) en Thomas Müller (89ste minuut) voorkwamen in de slotfase een afgang voor de landskampioen. VfL Bochum, de nummer zestien van de tweede Bundesliga, kwam in de 35ste minuut verrassend op voorsprong door een eigen doelpunt van Alphonso Davies. VfL Bochum eindigde met tien man, na een rode kaart voor Armel Bella-Kotchap in de 88ste minuut - de uiteindelijke doodsteek.

Mangala door, Bornauw verrassend niet

Tweedeklasser Stuttgart heeft zich ook geplaatst voor de achtste finales van de Duitse voetbalbeker. Het won, met Orel Mangala in de basis, na verlengingen met 1-2 van Hamburg, eveneens tweedeklasser. Gonzalez (2.) bracht Stuttgart vanop de stip al heel vroeg op voorsprong, maar Hunt (16.) maakte al snel weer gelijk, eveneens met een penalty. In de rest van de reguliere speeltijd werd er niet meer gescoord, verlengingen moesten uitsluitsel brengen. Daarin maakte Al Ghaddioui (113.), die drie minuten voordien Mangala was komen vervangen, het beslissende doelpunt voor de bezoekers.

Sebastiaan Bornauw ging met zijn Bundesligaclub FC Köln verrassend met 3-2 onderuit bij vierdeklasser. Schorch (53.) en Jurcher (57.) brachten de thuisploeg 2-0 voor, Hector (71.) en Terodde (84.) maakten gelijk. Net voor het naar verlengingen ging, bezorgde Janicke (90.) Saarbrücken de overwinning.

Raman scoort tweemaal

In Arminia Bielefeld tegen Schalke in Duitsland was het Schopf (16.) die de bezoekers al snel op voorsprong bracht. Daarna was het twee keer de beurt aan Raman (25, 31.): eerst lobde hij doelman Ortega nadat die bijzonder ongelukkig had uitgetrapt, daarna prikte hij een bal van Uth binnen aan de tweede paal. Klos (72.) en Soukou (77.) brachten Bielefeld in de tweede helft nog in de buurt, maar Schalke hield stand.