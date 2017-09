Bayern München zet Ancelotti aan de deur XC & MDB

15u29 54 REUTERS Buitenlands Voetbal Bayern München heeft coach Carlo Ancelotti ontslagen. Dat de club uit Beieren afscheid neemt van de Italiaan, is ook geen echte verrassing te noemen. 'De Rekordmeister' staat in de Bundesliga na zes speeldagen pas derde, achter Borussia Dortmund en Hoffenheim. Gisteren ging Bayern nog met 3-0 onderuit op het veld van PSG.

Vandaag vond er een crisisoverleg plaats en de 3-0-pandoering in het Parc des Princes is de druppel gebleken. "De prestaties van het team voldeden niet aan de verwachtingen. Na de match in Parijs moesten we conclusies trekken", aldus voorzitter Karl-Heinz Rummenigge. "Ik wil Carlo bedanken voor de samenwerking. Hij zal altijd mijn vriend blijven. Ik verwacht dat Bayern opnieuw beter zal presteren, zodat we onze doelen alsnog kunnen halen." Assistent-coach Willy Sagnol krijgt de leiding tijdelijk in handen.



Ancelotti nam vorig seizoen bij Bayern München het roer over van Pep Guardiola. De 58-jarige Italiaan pakte meteen de titel, maar ging er in de kwartfinales van de Champions League uit tegen Real Madrid. Daarnaast sneuvelde 'de Rekordmeister' tegen Dortmund in de halve finale van de Duitse beker.



De Italiaanse coach was eerder aan de slag bij onder meer Real Madrid, Paris-Saint Germain, Chelsea, AC Milan en Juventus.

Presseerklärung: FC Bayern trennt sich von Carlo Ancelotti. https://t.co/hcibg8SzlS pic.twitter.com/D5VXNl22Kv — FC Bayern München (@FCBayern) 28 september 2017

De veroveringstocht van Ancelotti in Europa

Ancelotti is de eerste en enige trainer die van de vijf beste Europese competities bij vier verschillende ploegen de landstitel pakte. Hij heeft de Bundesliga, de Ligue 1, de Premier League en de Serie A op zijn palmares staan.



De Italiaanse veldheer begon zijn carrière bij Reggiana die hij meteen naar de Serie A loodste. Niet veel later tekende Ancelotti een contract bij Parma. Daar stond hij 87 wedstrijden aan het roer vooraleer de coach zijn weg vond naar Italiaanse topclub Juventus. Daar graaide hij net naast de Italiaanse titel. De carrière van Ancelotti maakte pas bij zijn passage bij AC Milan een hoge vlucht. Met de Milanezen won hij twee maal de Champions League, twee keer de Europese Supercup, het WK voor clubs, de Serie A, de Copa Italia en de Supercoppa.



De resultaten van de succescoach werden ook opgepikt in Engeland zodat Ancelotti T1 werd van Chelsea in 2009. Ook bij de Premier League-club was de trainer succesvol. Hij sleepte de Premier League, de FA Cup en de Community Shield in de wacht.



Ancelotti zette zijn veroveringstocht daarna verder in de Ligue 1 waar hij met Paris Saint-Gemain een keer landskampioen werd. Niet gek veel later nam Ancelotti over van José Mourinho bij Real Madrid. Met succes, want de man zette de Champions League, de Europese Super Cup, het WK voor clubs en de Copa del Rey op zijn palmares.



Uiteindelijk streek Ancelotti neer in München waar hij overnam van Pep Guardiola. De Italiaan pakte vorig seizoen wel de titel, maar kende nu een lastige start. In de Duitse competitie staat Bayern München slechts derde en kreeg het in de Champions League tegen Paris Saint-Germain een ferme optater te verduren.

